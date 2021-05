Sta arrivando l’ora della prova costume e dobbiamo ancora smaltire le abbuffate di Pasqua. Inoltre quest’anno non abbiamo potuto svolgere molta attività fisica.

Molte di noi saranno già preoccupate solo all’idea di rimettere il bikini ma non dobbiamo temere grazie a questo semplice metodo. Possiamo seguire lo straordinario metodo per avere glutei sodi perfetti per la prova costume con una vecchia calza e 10 minuti al giorno.

Questo tipo di esercizi, che vanno a rassodare i glutei, viene anche chiamato “booty pump” e prevede diversi esercizi e work out tutti destinati al “lato b”.

Per aumentare la resistenza e raddoppiare l’efficacia degli esercizi utilizzeremo un trucchetto. Legheremo attorno alle cosce, appena sopra le ginocchia, un collant vecchio, che non utilizziamo più.

A questo punto siamo pronte per iniziare i tre esercizi anche solo per dieci minuti al giorno.

Primo esercizio

Ci stendiamo supine, distese sulla schiena, e pieghiamo le gambe avvicinando i piedi al corpo. A questo punto tenendo i piedi uniti, apriremo e chiuderemo le ginocchia. Il collant facendo resistenza aiuterà nella buona riuscita dell’esercizio.

Una versione un po’ più complessa, ma solo se non si soffre di problemi di schiena, consiste nell’alzare appunto la schiena e i glutei sempre con le gambe piegate. Mentre siamo sollevate apriamo e chiudiamo velocemente le ginocchia per due volte. Poi riabbassiamo la schiena e stendiamola a terra.

Secondo esercizio

Questa volta ci sdraiamo a pancia in giù e sempre indossando il nostro collant legato, piegheremo le ginocchia verso le cosce e tenteremo di sollevare quest’ultime. Non c’è da preoccuparsi. Basta anche solo qualche centimetro per avere l’effetto desiderato.

Terzo esercizio

Questa volta siamo in piedi e appoggiamo una mano su una sedia. Sempre con il nostro collant legato sopra le ginocchia inizieremo a portare solo una gamba all’indietro. Ripeteremo l’esercizio più volte con una e poi con l’altra gamba.

Ecco svelato lo straordinario metodo per avere glutei sodi perfetti per la prova costume con una vecchia calza e 10 minuti al giorno.