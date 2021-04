“La bellezza salverà il mondo” afferma il principe Miškin nel L’Idiota di Dostoevskij.

Oggi vogliamo parlare della bellezza, un must have nella nostra società.

Un termine astratto che racchiude in se tanti significati e sfaccettature.

Tutti o quasi tutti vogliamo migliorare sempre la nostra immagine e la nostra persona. Questo perché il bello attira maggiormente. Infatti, una persona attraente e bella riceve immediatamente un opinione positiva.

Tutti quindi oggigiorno tendiamo a prenderci cura della nostra persona. Ci alimentiamo in modo sano, ci alleniamo, ci prendiamo cura della nostra pelle. Un aspetto ormai non trascurabile è quello di prendersi cura del proprio viso.

Molte donne, ma anche molti uomini sono preoccupati per la comparsa di rughe e cedimenti. A tal proposito in estetica esistono numerosi prodotti cosmetici per prendersi cura del proprio viso.

Ma in questo articolo vogliamo proporre un rimedio naturale ed efficacissimo per prenderci cura di questa parte del nostro corpo così importante.

Lo straordinario metodo naturale e a costo zero per eliminare le rughe senza fatica e mantenersi giovani più a lungo che sta spopolando

Conosciamo ormai l’importanza ai fini della nostra bellezza di una corretta detersione che abbiamo già approfondito in quest’articolo.

Ma oltre a detergere correttamente il nostro viso per prenderci cura di esso e coccolarlo, ma soprattutto per combattere e prevenire la comparsa di rughe possiamo utilizzare le maschere.

La maschera che vogliamo proporre oggi ha un costo molto basso ed è a base di lievito di birra. Un alimento che tutti abbiamo in casa e che permette al viso di contrastare le rughe e i cedimenti del viso.

Per il trattamento basteranno un panetto di lievito di birra e qualche goccia di latte.

Come creare la maschera

Prendere il panetto di lievito di birra ed amalgamarlo con qualche goccia di latte. Miscelare e fare attenzione che il composto non sia né troppo denso ne troppo liquido.

Applicare la maschera sul viso con un apposito pennello, soprattutto sulle zone interessate dalle rughe. Lasciare in posa 15/ 20 minuti e risciacquare. Applicare un tonico e il trattamento è finito.

La pelle al termine dello stesso apparirà levigata e distesa e molto luminosa.

Infatti è questo lo straordinario metodo naturale e a costo zero per eliminare le rughe senza fatica e mantenersi giovani più a lungo che sta spopolando.