Con l’arrivo della bella stagione le papille gustative si attivano alla sola idea della frutta. Melone, fragole, anguria e tutte le varietà che si conoscono e si aspettano tanto. Da qualche anno a questa parte anche la frutta esotica è diventata abbastanza comune. Mango, papaya, frutto della passione e frutto del drago.

Più diversità ma comunque un gran gusto. Nelle prossime righe la Redazione di ProiezionidiBorsa tratterà proprio uno di questi frutti, ma molto meno conosciuto: l’atemoya. Lo straordinario gusto di questo frutto esotico farà impazzire grandi e piccini, è assicurato!

L’atemoya

In realtà questo frutto nasce come ibrido da altri due frutti, l’annona squamosa e l’annona cherimola. Sono frutti originari del Centro/Sud America e il loro nome deriva dalle tribù Quechua. Dal Medio Oriente all’Europa occidentale questo frutto è tra quelli ibridi più apprezzato e conosciuto.

È stato realizzato in Florida, in un laboratorio botanico per poi essere coltivato in molte parti del mondo. Essendo un ibrido sono state prese le qualità migliori di entrambi i frutti. Non solo come consistenza della polpa, della quantità di semi e dello spessore della buccia. Ma anche per il sapore.

Dev’essere consumato fresco, e il suo sapore dolce è inconfondibile. È un mix cremoso tra cocco, vaniglia e ananas. Qualcuno ritiene sia il mix tra piña colada e qualche noce. Diventa molto versatile, proprio per la sua consistenza, per frappè, gelati e dolci di qualsiasi tipo. Per questo lo straordinario gusto di questo frutto esotico farà impazzire grandi e piccini.

Le proprietà di questo frutto

Questo frutto è ricchissimo di vitamina C, B6 e di potassio. Inoltre, si trovano buoni livelli di magnesio, rame e tutto questo aiuta le pelli grasse a regolarizzarsi. È ideale per i diabetici, visto che il sapore dolce appaga moltissimo. Inoltre, grazie alla quantità di ferro presente è indicato anche per chi è anemico.

È usato anche per i problemi legati alla menopausa, per rendere più regolare il ciclo e per alleviare i dolori articolari e muscolari. Insomma, una gamma di qualità incredibili, tutte a portata di mano grazie a un unico frutto.