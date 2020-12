Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un prodotto adeguato dà la possibilità di ristabilire il giusto equilibrio della pelle tra sebo e vitamine. Vediamo quale può essere lo straordinario effetto si ottiene se si mischia lo zucchero con la banana.

Molto spesso è difficile poter stabilire quale sia il motivo per cui la pelle in alcune zone del viso si presenta con eccesso di sebo. Questo può dipendere da una beauty routine scorretta o anche da un dieta disordinata, magari piena di grassi e carente di vitamine.

Nel caso di pelle del viso tendenzialmente grassa, può essere contrastata grazie a un piccolo trucchetto, un composto che si può realizzare a casa con pochissimi ingredienti. Si tratta dello scrub per il viso a base di banana e zucchero.

Questo non esclude la possibilità che possa esserci un problema alla base che non è possibile risolvere con uno scrub fai da te. Quindi è consigliabile una visita da uno specialista come il dermatologo.

Lo straordinario effetto che si ottiene se si mischia lo zucchero con la banana

Occorrente

banana matura

2 cucchiai di zucchero di canna

qualche goccia di limone

La preparazione è molto semplice e veloce. Basterà iniziare con lo schiacciare la banana matura con l’aiuto di una semplice forchetta oppure con un frullatore elettrico fino a quando il composto non risulterà omogeneo.

Aggiungendo qualche goccia di limone, si potrà ottenere un risultato migliore per l’efficacia ma aiuta anche a non far annerire il composto di banana.

Infine aggiungere 2 cucchiai di zucchero di canna e mescolare bene il tutto.

Lo scrub è pronto e può essere applicato sulla pelle del viso non prima di aver pulito la pelle del viso da creme o trucco. inoltre può essere d’aiuto una classica fascia per capelli che renderà l’applicazione più facile per non sporcare i capelli.

Lo scrub potrà essere applicato una volta a settimana massaggiando la pelle, eseguendo movimenti circolari.

