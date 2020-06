I mal di testa possono essere di molti tipi e avere diverse cause.

In base alla problematica che sta alla base di questo fastidio andrebbero trovati rimedi specifici.

Ovviamente in caso di emicranie o cefalee ricorrenti la prima cosa da fare è consultare il medico.

L’uso di antidolorifici è spesso necessario per poter sopportare un intenso mal di testa. Esistono poi alcuni metodi naturali. Chi è soggetto a cefalea o emicrania sa che a volte non funzionano, ma anche che assumere in continuazione farmaci non fa bene.

Qual è lo strano rimedio contro il mal di testa?

Tra i rimedi casalinghi per il mal di testa ce n’è uno particolarmente curioso.

Potrà far storcere il naso a molti, eppure tante persone hanno notato che funziona davvero.

Lo strano rimedio contro il mal di testa è una tazza di caffè e limone.

Se non hai mai provato, potrebbe sorprenderti. È semplicissimo: prepara un bel caffè nero e aggiungi il succo di mezzo limone.

Il sapore sarà sicuramente diverso da quello della bevanda a cui siamo abituati, ma non per questo sgradevole.

Su cosa si basa questo rimedio popolare?

Principalmente su due concetti. Il primo è l’azione vasocostrittrice della caffeina. Alcuni tipi di mal di testa derivano da una forte e improvvisa vasodilatazione, che si verifica in genere subito dopo una fase di vasocostrizione. La caffeina contrasta questo allargamento dei vasi che coinvolgendo i nervi circostanti innesca la sensazione dolorosa.

Il limone contribuisce all’assorbimento della caffeina. L’acido citrico e gli oli essenziali del limone facilitano la digestione, migliorando così anche l’ossigenazione del cervello. L’acido citrico attiva il ciclo di Krebs, ossia un ciclo metabolico fondamentale per l’ossigenazione delle cellule.

Sia il limone che la caffeina presi singolarmente possono dunque agire su alcune cause comuni di mal di testa. La loro azione combinata può dare sollievo in circa trenta minuti.

Se non ci sono problemi con l’assunzione di caffeina per condizioni mediche particolari, vale la pena di provare.

Se non dovesse funzionare, avrete almeno ottenuto un ottimo digestivo.