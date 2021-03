Chi ha in casa un gatto, sa perfettamente quanto questo animale possa avere degli atteggiamenti a volte bizzarri. Il mondo felino è pieno di caratteristiche e codici a noi sconosciuti. Ed è più che normale che alcuni comportamenti ci sembrino assurdi. Per esempio, molti di noi avranno sicuramente notato come il gatto tenda a rubare qualsiasi tipo di oggetto presente nella casa, commestibile o meno, per poi nasconderlo. Si tratta di un’azione che accomuna quasi tutti i felini, e che a noi lascia interdetti, perché non ne capiamo la ragione. Per questo motivo, è giusto conoscere più nel dettaglio le cause di questi atteggiamenti. Dunque, vediamo lo strano motivo per cui al gatto piace tanto rubare cibo e altri oggetti.

L’amore dei gatti per i piccoli furti

Questi amici pelosi amano rubare qualsiasi tipo di oggetto in casa e poi nasconderlo in un luogo sicuro, che noi non riusciamo a scovare molto facilmente. Questo tipo di atteggiamento è davvero comune in questi felini. E lo strano motivo per cui al gatto piace tanto rubare cibo e altri oggetti è perché è molto legato alla sua privacy. Questo animale ama avere il proprio spazio a cui nessuno, eccetto lui, può avere accesso. Questo desiderio nasce dal suo istinto di predatore, che porta nella tana il cibo per poi mangiarlo in tranquillità, lontano da occhi indiscreti. E questo, nel corso del tempo, ha coinvolto anche oggetti non commestibili. Perciò, un guanto, un calzino, un gioco o quant’altro, potrebbero sparire in due secondi nella tana nascosta del nostro micio.

Come comportarsi se dovesse eccedere e come farlo smettere

Abbiamo capito, quindi, che il gatto si comporta in questo modo più per istinto che per altro. Ma se dovesse eccedere in tale comportamento, dovremo sicuramente fare qualcosa. E le ragioni principali sono due. Per prima cosa, se questo gesto diventasse un’ossessione, il gatto potrebbe subire delle conseguenze comportamentali poco piacevoli. Inoltre, potrebbe far sparire degli oggetti a cui teniamo. La cosa migliore da fare in questo caso è chiamare un esperto che potrà guidarci e aiutarci a rieducare il nostro amico peloso.

