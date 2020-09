Lo strano caso di un titolo azionario del settore pagamenti elettronici, il commercio on-line cresce e le sue azioni scendono. È quanto sta accadendo a NEXI, un’azienda leader nel settore della moneta elettronica.

A causa dell’emergenza Covid-19 il cosiddetto e-commerce ha subito una forte espansione tanto che alcuni titoli ne hanno beneficiato anche in Borsa, ad esempio Unieuro. Verrebbe, quindi, naturale pensare che dall’espansione dell’e-commerce traggano beneficio anche quelle aziende che gestiscono i pagamenti elettronici.

Nel caso specifico di NEXI, poi, si è anche assistito all’interesse di Intesa Sanpaolo che avrebbe dovuto far decollare le quotazioni del titolo. Purtroppo niente di tutto ciò è successo. Anzi negli ultimi mesi il titolo ha ulteriormente indebolito la sua forza relativa rispetto al settore di riferimento. Se prima, infatti, la performance di NEXI era di poco inferiore a quella del settore dei competitors (+50% versus +59% nell’ultimo anno), negli ultimi tre mesi è stata di -2,5% rispetto a un +8%.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Un andamento abbastanza strano che richiede un approfondimento da parte dell’Ufficio Analisi.

Lo strano caso di un titolo azionario del settore pagamenti elettronici: il commercio on-line cresce e le sue azioni scendono verso gli obiettivi dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 4 settembre a quota 14,205 euro in ribasso dell’1,7% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Approfondimento dello scenario di breve

La chiusura del 4 settembre potrebbe avere un impatto molto negativo sull’andamento a breve termine del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, è stato rotto il forte supporto in area 14,382 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto è aperta la strada a una discesa fino al II obiettivo di prezzo in area 13,3082 euro. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 12.2523 euro (III obiettivo di prezzo).

Da notare che le ultime tre sedute, tutte al ribasso, hanno mostrato un aumento dei volumi.

L’inversione rialzista si potrebbe concretizzare solo con una chiusura giornaliera superiore a 14,382 euro.

Scenario di medio/lungo periodo

Nel medio/lungo periodo non ancora tutto è perduto, ma settimana prossima sarà decisiva. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza ribassista in corso si è fermata sul fondamentale supporto in area 14,1653 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora settimana prossima dovesse chiudere sotto questo livello potremmo assistere a una violenta accelerazione ribassista.

L’unica nota positiva, ma molto importante, è che il supporto ha tenuto nonostante il forte aumento dei volumi dei ribassisti.