In genere associamo gli starnuti a situazioni di freddo intenso. E da un anno a questa parte, purtroppo, anche a cose peggiori. Ma ci sono molte persone che starnutiscono quando escono al Sole. E c’è una ragione molto particolare per questo, che andremo ora a spiegare.

Innanzitutto, non preoccupiamoci se succede. Non è di certo un sintomo di un vero problema di salute, ma solo una sorta di “errore” che compie il nostro corpo. Scopriamo dunque lo stranissimo motivo per cui il Sole ci fa starnutire.

Lo starnuto

La prima domanda da porsi è: perchè si starnutisce? In genere questo succede quando si ha qualche irritazione al naso, ad esempio dovuta all’ingresso di qualche agente esterno (come la polvere). È una sorta di meccanismo di difesa che serve per espellere eventuali sostanze irritanti. Può inoltre essere dovuto a patologie di vario tipo, tra cui appunto il raffreddore.

Ma perchè proprio il Sole?

La cosa che però non ci è chiara è: perchè alcuni, quando escono al Sole, starnutiscono? Innanzitutto, non è una condizione che riguarda tutti, ma comunque una parte consistente di noi. Infatti almeno una persona su tre ha questo particolare comportamento. Se ci succede, non preoccupiamoci però: non è nulla di grave, fa parte della nostra natura.

Ci sono varie ipotesi sulle motivazioni di questo starnuto. Una dice che sia dovuta al fatto che qualcuno, uscendo, soffre di un’improvvisa attivazione della lacrimazione. Le lacrime però non escono, semplicemente si attivano i dotti lacrimali che vanno anche ad infastidire il naso, provocando lo starnuto.

La risposta più probabile

La possibilità più accreditata è però che uscire alla luce attivi il cosiddetto sistema parasimpatico, ovvero quello che ci fa compiere le azioni involontarie. Tra queste, la dilatazione delle nostre pupille, per abituarci alla maggiore luce dell’esterno. E questa attivazione a volte va a toccare anche il meccanismo dello starnuto nei soggetti predisposti.

Insomma, questo sembra essere lo stranissimo motivo per cui il Sole ci fa starnutire. Ma la scienza va avanti ad analizzare questo fenomeno, e chissà che non troverà altre spiegazioni.