Molte persone hanno notato che durante il proprio ciclo di vita almeno una volta hanno percepito qualcosa alle proprie orecchie. Non parliamo di semplici ronzii ma di qualcosa di ben diverso: lo stranissimo fenomeno delle orecchie rosse e caldissime che preoccupa più del dovuto. Logicamente quando l’effetto si ripete continuamente nel tempo, sale maggiormente la paura di avere qualche malattia. Invece questo problema non deve per nulla allarmare.

Un fenomeno bizzarro

Proprio per rassicurare i nostri Lettori affetti da orecchie caldissime e rosse vogliamo capire di più cosa si cela dietro questo fenomeno alquanto curioso.

L’episodio ricorre quando ognuno di noi è irritato oppure emozionato. Le orecchie diventano come una spia: diventano rosse e anche calde. Perciò toccandosi le orecchie si sente il calore e poi si corre direttamente allo specchio per vedere l’anomalia e si scopre contemporaneamente il color rosso.

Rischi per la salute?

Per fortuna che questo effetto dura poco, veramente una manciata di minuti, ma c’è chi ha notato questa anomalia anche per qualche ora. Effettivamente il tempo di durata delle orecchie rosse e calde non deve assolutamente preoccupare. E’ un fenomeno naturale dovuto ad un calore improvviso unito a rossore.

Fortunatamente che l’esplosione di questo evento non è doloroso. C’è da aggiungere un particolare però: nel caso in cui la persona parallelamente avverte un’ipersensibilità ai suoni conviene consultare un medico specialista. Infatti non è da escludere la sindrome dell’orecchio rosso.

Scopriamo le cause di orecchie rosse e calde

Le cause più frequenti delle orecchie rosse e calde sono dovute ad emozioni, scottature, squilibri ormonali. Il primo fenomeno da mettere sotto la lente di ingrandimento è quello dovuto dall’emozione. Ebbene ansia, stress, rabbia, felicità si manifestano tramite le orecchie come una vera e propria risposta emotiva del corpo. Imbarazza sicuramente ma non deve preoccupare minimamente.

Un altro episodio che potrebbe generare orecchie rosse e calde è la scottatura soprattutto durante il periodo estivo. Infine c’è il caso degli squilibri ormonali episodi ricorrenti nell’adolescenza oppure nelle donne in menopausa. Come abbiamo visto sono queste le cause principali delle orecchie rosse e calde perciò non bisogna fare particolari drammi.