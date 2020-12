Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono a volte delle piccole usanze tramandate dalle vecchie generazioni che possono lasciare davvero di stucco. Alcune, infatti, sono del tutto impensabili e spesso, si può dire, anche improbabili! Ma provarle può far davvero scoprire un mondo nuovo. E, soprattutto, può aiutare a rendere divertenti e interessanti alcuni momenti della giornata che altrimenti sembrerebbero sempre tutti uguali. Come può accadere per esempio in cucina. Noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo infatti proporre un’usanza molto antica che rivoluzionerà il modo di cuocere in forno. E dunque, ecco lo strabiliante motivo per cui tutto stanno mettendo le bucce di arancia nel forno.

Le bucce di arance nel forno, ecco perché tutti stanno seguendo questa tendenza

Mettere delle bucce di arancia nel forno è un’usanza davvero antica. E molte nonne italiane sicuramente l’hanno messa in pratica per anni. Infatti, si tendeva a utilizzarle in questo modo, per rendere i piatti più sfiziosi e originali. Infatti, la buccia d’arancia può diventare una straordinaria teglia per alcuni dolci! Sembra incredibile, eppure si tratta di un elemento che spesso viene buttato quando si mangia l’agrume ma che potrebbe risultare davvero utile all’occorrenza!

Non si tratta solo di una scelta originale, ma sarà anche ottimo per il pianeta

Usare una buccia d’arancia al posto della teglia sarà semplicissimo. Infatti, questo elemento sarà perfetto per cucinare dei tortini al cioccolato, che verrebbero accolti dalla fragranza dell’agrume e serviti in modo che tutti gli ospiti rimangano a bocca aperta. Ma non si tratta solo di una tendenza originale. Questo modo di cucinare, infatti, aiuta di sicuro anche il pianeta, ora completamente sommerso dai rifiuti. Si tratta di una scelta ecologica, che porterà una ventata d’aria nuova e sosterrà la salute del mondo! Dunque, questo è lo strabiliante motivo per cui tutto stanno mettendo le bucce di arancia nel forno. Provare per credere!

Approfondimento

Metti un limone nel forno per tutta la notte. Il risultato ti lascerà a bocca aperta