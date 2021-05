Molti si chiedono perché continuare a bere acqua nelle bottiglie di plastica quando si può versare nelle bottiglie di vetro. Il problema è come pulirle per non bere dannose sostanze per la salute. Ecco allora lo strabiliante metodo 100% naturale per pulire far e splendere le bottiglie di vetro in cui bere diventerà un vero piacere.

Bere per la salute

Si sa che la plastica abbonda nel mondo e in particolare in Italia dove la maggior parte delle famiglie beve nelle bottiglie di plastica. Per quanto possa sembrare sicure l’acqua bevuta in bottiglia di vetro ha tutto un altro sapore. Perché allora non versare subito tornati a casa dal supermercato l’acqua della bottiglia di plastica in una di vetro, che certamente oltre ad essere elegante è certamente più indicata per bere.

A questo scopo potremmo versare non solo l’acqua, ma anche tutte quelle bevande che sono confezionate nelle bottiglie di plastica. Queste a differenza dell’acqua sono anche gassate e possono perciò reagire con le pareti in plastica delle bottiglie. Alcune ditte di bevande gassate producono le stesse bevande in bottiglie di vetro.

Lo strabiliante metodo 100% naturale per pulire e far splendere le bottiglie di vetro dove bere sarà un vero piacere

Recuperiamo allora le bottiglie di vetro che abbiamo in casa e procediamo ad una buona pulizia. Certo non sarà possibile utilizzare i detergenti per i piatti e nemmeno quelli per i vetri. Sarebbe difficile lavare per bene l’interno ed eliminare il sapone aggressivo dei piatti. Ricorriamo allora ad un trucchetto 100% naturale della nonna.

Sbucciamo una patata cruda e tagliamola a piccolissimi tocchetti. Poi prendiamo un cucchiaio di sale grosso e versiamo patata e sale all’interno della bottiglia. Aggiungiamo l’acqua che basta e agitiamo la bottiglia per qualche minuto. Poi si estrae tutto il contenuto di acqua salata, sale non sciolto e patate e si procede ad un lavaggio con acqua per alcune volte. È consigliabile passare la patata anche all’esterno della bottiglia e il sale in soluzione con acqua.

La soluzione di acqua e sale disinfetta la bottiglia e la patata le donerà splendore.

Ecco anche un segreto della nonna per far splendere i vetri.