Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si tratta di una ricetta tipica di Reggio Calabria, inserita nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani (PAT). Oggi in particolare illustreremo lo stomatico calabrese, il dolce biscotto perfetto e gustoso perfetto a colazione o come fine pasto in generale.

Vediamo gli ingredienti

Per il caramello:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 175 gr di zucchero;

b) 250 ml di acqua.

Per l’impasto:

c) 700 gr di farina;

d) 175 gr di zucchero semolato;

e) 140 gr di mandorle intere;

f) 90 ml di olio evo;

g) 1 cucchiaino di cannella in polvere,

h) 1 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere;

i) 1 tuorlo di uovo e 1 manciata di mandorle intere spellate.

Procediamo alla preparazione dei biscotti tipici calabresi

Mentre facciamo scaldare l’acqua, a parte, in un pentolino su fiamma bassa, facciamo imbrunire lo zucchero, mescolando continuamente e velocemente. Aggiungiamo lentamente l’acqua calda, continuando a mescolare per ottenere un composto omogeneo. Facciamo raffreddare il caramello.

Ora prepariamo l’impasto, disponendo sulla spianatoia la farina setacciata, lo zucchero, la polvere di cannella e i chiodi di garofano. Cominciamo ad impastare, unendo lentamente l’olio e il caramello raffreddato.

Infine aggiungiamo l’ammoniaca per dolci e le mandorle. Lavoriamo con le mani fino ad ottenere un composto liscio e compatto.

Foderiamo con la carta da forno, oppure oliamo, una teglia e livelliamo sopra il composto con un’altezza di circa 3 cm. Inseriamo in superficie qualche mandorla e spennelliamo con un tuorlo di uovo.

Siamo pronti per la cottura

A questo punto inforniamo a 180°, per circa 35 minuti. Facciamo la prova dello stecchino per essere sicuri che risultino cotti all’interno e regoliamoci per il tempo di permanenza effettivo, in base al nostro forno.

A cottura ultimata, facciamo dapprima raffreddare il dolce. Poi capovolgiamo la teglia su un vassoio capiente ed infine tagliamolo a rettangoli o quadrati come più si gradisce.

A questo punto riponiamo i biscotti (con la parte lucida in alto) sulla teglia foderata da carta forno. Inforniamo per altri 10 minuti a 150°, stando attenti a non bruciarli. Facciamoli raffreddare nel forno, se desideriamo biscotti più croccanti.

Nulla da eccepire. Lo stomatico calabrese, il dolce biscotto perfetto e gustoso perfetto a colazione o come fine pasto, è adatto sia al mattino con il latte e il caffè, sia come dessert dopo un pasto ed inzuppato in un vino passito.

Infine in quest’articolo illustriamo invece la ricetta dei brutti ma buoni.