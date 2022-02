Ormai sappiamo che ciò che mangiamo ha un impatto significativo sul nostro corpo e persino sul nostro umore. Ecco perché dovremmo fare delle scelte ponderate quando decidiamo cosa mettere sulla tavola. Infatti, possiamo almeno alleviare i sintomi derivanti da problemi di salute o disturbi passeggeri. Se, ad esempio, abbiamo difficoltà con la minzione, dopo aver consultato il medico, potremmo provare delle bevande dalle provate proprietà diuretiche. In particolare, alcune piante essiccate lasciate in infusione in acqua calda potrebbero dare sollievo in questo senso, e non solo. In pratica, si tratta di scegliere una delle tisane più adatte a questo tipo di situazione.

Un’erba dalle forti proprietà diuretiche

Una tisana dalle prominenti proprietà diuretiche sarebbe composta di due erbe comuni: la gramigna e l’acetosella.

La gramigna contiene diversi componenti in grado di apportare più proprietà benefiche. In particolare, appunto, la si può utilizzare per le sue proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Per questo, la si potrebbe includere nella nostra dieta in caso di infezioni all’apparato urinario o persino per la prevenzione delle stesse. Quindi, sarebbe utile in caso di disuria, cistite e prevenzione dei calcoli renali. Oltretutto, si potrebbe utilizzare la gramigna anche quando si soffre di gotta, dolori reumatici e anche in caso di una semplice tosse. Questo perché avrebbe un potere lenitivo sulle mucose, come quelle della gola.

Teniamo presente che ci sono alcuni casi in cui sarebbe meglio astenersi dal consumo di questa tisana. Ad esempio, in caso di ipersensibilità alla gramigna, squilibrio idroelettrico, edemi dati da insufficienze cardiache e/o renali, e altro. Per questo, è il caso di chiedere consiglio al nostro medico, soprattutto se già assumiamo farmaci diuretici.

Lo stimolo della pipì tornerebbe in fretta grazie a questa tisana diuretica che farebbe bene ai reni e decongestionerebbe le vie nasali

Un’altra pianta sarebbe molto nota per le sue proprietà diuretiche e depurative. Si tratta dell’acetosella, una piccola piantina che sarebbe in grado di portare grandi benefici. La si può consumare in un’insalata o in una tisana. Come risultato, ci potremmo sentire anche più dissetati e questa piccola piantina potrebbe anche disinfettare piccole ferite nella bocca. L’acetosella però sarebbe anche ricca di antiossidanti, minerali e vitamine benefiche per il corretto funzionamento del nostro metabolismo. Inoltre, sarebbe anche utile in caso di febbre e naso chiuso.

Allo stesso tempo, è meglio non abusare né dell’acetosella né della gramigna, dal momento che la ricerca ha ancora qualche passo da fare per stabilire tutti i loro benefici e possibili effetti negativi. Comunque, entrambe queste erbe si trovano in erboristeria, dove possiamo chiedere qualche ragguaglio anche all’addetto al banco. In ogni caso, si procede come per ogni altra tisana. Mettiamo un’uguale misura di gramigna e acetosella in un filtro e trasferiamolo in acqua bollente lasciandolo così per circa 10 minuti. Dopodiché, dovremmo sentire presto lo stimolo della pipì e le vie nasali più libere.

