Lo Stato non fa Bingo con le giocate: le entrate erariali sono 182 milioni. Ma quali e quanti sono i giocatori del Bingo? L’Agenzia Agimeg ha avuto modo di mettere sotto la lente di ingrandimento il Rapporto Eurispes sui dati del 2018. Non mancano le sorprese. Le donne sono amanti del Bingo, spendono mediamente pro capite riferito sulla platea di giocatori circa 33 euro. Le spesa mensile pro capite sulla popolazione residente è di 70 centesimi.

Più di un milione di persone vanno nelle sale Bingo, il45% ci va in compagnia e il 23% è propenso ad andare più spesso con gli amici invece che da solo. La sala Bingo riveste un luogo di incontro per attività di intrattenimento.

I giocatori quante cartelle acquistano

I giocatori del Bingo hanno acquistato cartelle per 1.647 milioni di euro, di cui 1.519 milioni nel “Bingo di sala”, e il valore residuo attraverso il “Bingo a distanza”. Il gioco del Bingo resta di nicchia perché rispetto ai volumi complessivi di giocate del gioco pubblico si ritaglia l’1,5% della torta.

Quante persone lavorano nel settore

Il Bingo genera lavoro per circa 10mila persone. Le sale attive nel 2018 sono state 203, condotte da 130 società concessionarie, riferibili ad alcuni gruppi operativi a livello nazionale e internazionale. Ogni sala Bingo dà lavoro a 50 addetti. Le donne occupano gran parte della forza lavoro. I costi del personale sono stimati in una quota intorno al 45% dei ricavi lordi della filiera. Le sale Bingo hanno nel loro organigramma personale specializzato in diversi ruoli: accoglienza, vendita e controllo in sala. Non è finita perché a ciò si aggiungono personale per servizi di ristorazione, guardaroba, vigilanza, pulizie e cassa per la gestione degli apparecchi.

L’allestimento di una sala bingo

L’allestimento delle sale comporta un costo di investimento medio complessivo stimabile attorno ai 2,5 milioni di euro. Logicamente va tenuto conto la grandezza della sala e quante postazioni vengono attivate. Alcune sale bingo in Italia hanno circa 600 postazioni. Nonostante i numeri lo Stato non fa Bingo con le giocate.