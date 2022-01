Cucinare non è solo un piacere. È verissimo che ai fornelli molti di noi lasciano esplodere la propria creatività e si buttano in ricette sempre nuove e particolari. E non c’è nulla di più bello e soddisfacente di preparare un piatto squisito che pochissimi avevano provato prima. Ma realizzare nuove ricette non coinvolge solo l’arte e il gusto. Infatti, spesso potremmo provare dei nuovi piatti che, inaspettatamente, si potrebbero rivelare anche grandissimi alleati della nostra salute. Con i giusti ingredienti, possiamo dar vita a ricette gustosissime, che allieteranno non solo lo stomaco ma anche l’organismo, proteggendo la nostra salute e il nostro benessere.

Lo squisito e unico piatto invernale amico solidale delle ossa che aiuterebbe con colesterolo e glicemia

Oggi vogliamo proporre una ricetta in particolare, che potrebbe aiutarci su diversi fronti se parliamo di salute. Vogliamo spiegare come preparare del buonissimo riso con cavolo nero e lenticchie. Infatti, è questo lo squisito e unico piatto invernale amico solidale delle ossa che aiuterebbe con colesterolo e glicemia. Analizziamo prima gli ingredienti uno ad uno, per capire come potrebbero aiutare il nostro organismo. Per quanto riguarda il riso integrale, in questo nostro precedente articolo avevamo già sottolineato come questa scelta potrebbe aiutare coloro che sono spaventati da un livello di colesterolo troppo alto nel sangue.

In un altro articolo ancora, poi, avevamo evidenziato le proprietà delle lenticchie, tra cui ritroviamo quella di avere un indice glicemico veramente basso. Infine, abbiamo il cavolo nero, grande amico della salute e della forza delle ossa. Mettendo insieme questi tre ingredienti, potremo certamente servire a tavola un piatto delizioso ma, al contempo, utile per il nostro benessere.

Ecco come preparare il riso integrale con cavolo nero e lenticchie

Procuriamoci 100 grammi di riso integrale, 50 gr di lenticchie, 1 cavolo nero, del sale e del pepe e dell’olio di oliva. Per prima cosa, mettiamo dell’acqua a bollire in una pentola e, una volta raggiunto lo stato giusto, versiamo il riso al suo interno per farlo cuocere. Ora concentriamoci sulle lenticchie e mettiamo anche queste ultime in una pentola, per farle scaldare. Infine, sarà il momento del cavolo nero. Eliminiamo le foglie esterne e superflue e laviamo quelle scelte in modo accurato, facendole bollire in una terza pentola per una decina di minuti per poi scolarle.

Quando sarà trascorso il tempo richiesto, tritiamole assieme a sale e pepe e aggiungiamole alla pentola con dentro le lenticchie. E il nostro piatto ora è pronto. Dovremo solo scolare il riso e aggiungere le lenticchie con il cavolo nero tritato, aggiustando di sale e olio. Ovviamente, prima di inserire questa ricetta nel nostro schema alimentare, chiediamo un consiglio al nostro medico di fiducia. Lui/lei saprà sicuramente darci la risposta giusta.