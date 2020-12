Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le festività natalizie sono ormai alle porte e molti si divertono a creare e realizzare piatti succulenti per la famiglia. Nella guida odierna i Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano una ricetta facile e veloce per realizzare un dessert dell’ultimo minuto con pochissimi ingredienti. Ecco lo squisito dolce di Natale pronto in 10 minuti a cui nessuno potrà resistere.

Pochi ingredienti che tutti hanno in casa per questa ricetta

L’arte della creatività in cucina a volte richiede l’uso sapiente di pochi ingredienti combinati in maniera da realizzare un piatto che stupisca tutti gli ospiti. La ricetta di oggi prevede la preparazione degli alberelli dolci di Natale ai riso soffiato e cioccolato. Questo dessert oltre ad essere semplicissimo si presta per portare sulla tavola natalizia un dolce bello ed originale che delizia il palato quanto la vista.

Per realizzare gli alberelli gli ingredienti necessari sono i seguenti: 100 grammi di cioccolato al latte o fondente in base ai propri gusti, 70 grammi di riso soffiato e delle palline o stelline di zucchero per decorare. È necessario procurarsi anche della carta forno che servirà per realizzare i coni e dare forma agli alberelli.

Lo squisito dolce di Natale pronto in 10 minuti a cui nessuno potrà resistere: una ricetta semplice e veloce

Uno dei vantaggi di questo dolce natalizio, oltre alla semplicità di preparazione, è che è anche gluten free. Questo significa che anche gli ospiti che soffrono di intolleranze al glutine o di celiachia potranno gustarlo insieme agli altri commensali. Per realizzare gli alberelli natalizi, la prima cosa da fare è preparare i coni con la carta da forno della dimensione gradita. Per realizzare i coni occorre prendere un foglio e fermarlo con del nastro adesivo nella parte esterna di modo che non si apra nella fase di riempimento.

A questo punto, è possibile scaldare il cioccolato a bagnomaria o nel forno a microonde fino a completo scioglimento. Una volta che il cioccolato sarà fuso, aggiungere il riso soffiato e mescolare per bene. Quando sarò pronto tale composto, inserirlo un po’ alla volta nei coni preparati in precedenza. Per evitare che il cono si deformi è sufficiente posizionarlo in un bicchiere o una tazza fino a quando il contenuto non si sarà solidificato.

Riporre in frigo per un paio d’ore i coni ed estrarli quando saranno perfettamente induriti. A questo punto, tutto quello che resta da fare è sfilare gli alberelli dalla carta forno e decorarli con le stelline o le palline di zucchero. Per fare in modo che le decorazioni si attacchino alla superficie sarà sufficiente sciogliere un quadratino di cioccolato ed intingerli prima di posizionarli sull’alberello. Posizionare in piatto da portata e prima di servire decorare con una spolverata di zucchero a velo. Ecco in tavola lo squisito dolce di Natale pronto in 10 minuti a cui nessuno potrà resistere.

