I pranzi e le cene in famiglia sono sempre speciali, soprattutto in questo periodo difficile per tutti. Proprio per questo motivo, molti di noi preparano per queste occasioni dei menù particolari. Sia che si cucinino ricette nuove e insolite sia che si portino in tavola i grandi classici, ogni menù che si rispetti comprende un dessert. I dolci al caffè sono sempre graditi da tutti. Tra questi c’è la squisita bavarese al caffè. Per prepararla basterà seguire questa semplicissima ricetta. Vediamo come fare.

Ingredienti

Per preparare lo squisito dolce al caffè perfetto per cene e pranzi in famiglia servono:

200 g di zucchero;

4 tuorli;

3 bicchieri di latte;

4 bicchieri di panna;

4 tazzine di caffè;

10 g di colla di pesce;

1 bustina di vanillina;

1 cucchiaio di chicchi di caffè.

Procedimento

Vediamo quindi come preparare lo squisito dolce al caffè perfetto per cene e pranzi in famiglia. Prima di tutto bisogna occuparsi della colla di pesce. Prendere una ciotola e riempirla di acqua fredda. Mettere la colla di pesce ad ammollare nella ciotola. Intanto versare il latte in un pentolino. Aggiungervi 100 g di zucchero e la bustina di vanillina. Scaldare mescolando regolarmente e portare ad ebollizione. Quindi spegnere il fuoco.

Togliere la colla di pesce dall’acqua e strizzarla. Tenerla da parte per dopo. Far scaldare le 4 tazzine di caffè. Mettere il resto dello zucchero in una ciotola insieme ai tuorli d’uovo. Sbattere i tuorli. Quindi aggiungere un po’ di latte ancora tiepido, il caffè scaldato e la colla di pesce. Mescolare il tutto e filtrare.

Da parte montare 3 bicchieri di panna. Quando la crema filtrata inizia ad addensarsi, unire la panna montata. Amalgamare il tutto mescolando dolcemente dal basso verso l’alto. Versare in uno stampo e coprire con una pellicola. Far riposare il frigo per quattro ore. Prima di servire la bavarese, montare un bicchiere di panna. Quindi togliere la bavarese dallo stampo e guarnirla con la panna montata e un cucchiaio di chicchi di caffè.