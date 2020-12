Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cittadini ed imprese hanno un unico riferimento per ricevere informazioni sulle regole vigenti a livello nazionale e europeo in vari settori. Dal 12 dicembre, sulla pagina istituzionale “La tua Europa”, lo Sportello digitale unico è finalmente realtà. Da due anni si attendeva l’avvio di questo servizio.

Un’attesa che dura dal 2018

L’Unione Europea, infatti, nel 2018 ha deliberato il regolamento per dare il via allo Sportello digitale unico. Da questo momento in poi, tutti i cittadini europei possono richiedere informazioni in materia di impresa, lavoro e pensione, istruzione, salute, viaggi, gestione dell’impresa e tassazione.

Imprese e cittadini devono rivolgersi allo Sportello

Questa iniziativa rivolta a cittadini e imprese consente di muoversi liberamente nel mercato unico. Inoltre, lo Sportello digitale unico è un ulteriore strumento per accedere online ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Perciò, quando si ha qualche dubbio sui settori prima elenciati basta rivolgersi a questo sportello. In effetti, in questo modo si possono ricevere informazioni su riferimenti normativi essenziali e sapere dei contatti ufficiali per l’eventuale assistenza o risoluzione dei problemi.

Meno burocrazia

Quindi l’entrata in vigore dello Sportello digitale unico serve anche ad abbattere le barriere burocratiche all’interno degli stessi Stati membri. Di fatto i cittadini con il Mercato unico possono beneficiare di un’ampia scelta di beni e servizi.

Il portale sarà nella lingua di ogni Stato membro oltre che in inglese. Di conseguenza, la facilità di accesso a informazioni e procedure è la strada giusta per agevolare il lavoro dei cittadini.

Cosa si potrà fare

Su questo portale nel giro di 3 anni sarà possibile gestire oltre 20 procedure amministrative.

Tra gli adempimenti amministrativi possibili rientrano certificati di nascita, dichiarazioni dei redditi e iscrizioni all’università. Inoltre, i responsabili dello Sportello digitale unico puntano molto sull’interattività da parte dell’utente.

Cittadini e imprese possono fare feedback

Per implementare meglio e garantire un costante sviluppo, i cittadini potranno fornire un feedback sulla qualità delle informazioni o del servizio ricevuti. Lo Sportello digitale unico è finalmente realtà, i cittadini e le imprese non devono perdere questa opportunità per richiedere informazioni europee.