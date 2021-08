Siamo ancora immersi in queste giornate di vacanza, in cui il relax è il primo pensiero.

Qualche volta, però, ci capita di proiettarci con la mente a settembre e pensare alla nostra routine che andrà ripresa a breve.

Cerchiamo un po’ di allontanare il pensiero, ma spesso, può diventare piuttosto imponente.

Pensiamo alla svolta che vorremmo dare alla nostra vita, agli obiettivi che vorremmo raggiungere appena torniamo nelle nostre città.

Settembre è un po’ per tutti un nuovo inizio.

È un inizio per chi ancora va a scuola, per chi inizia a lavorare e anche per chi, ormai, porta avanti la propria vita nella stessa maniera da anni.

Lo sport da scegliere a settembre perfetto per chi non sopporta il sudore addosso

Settembre è il mese delle rinascite, degli obiettivi che non ci siamo mai imposti di raggiungere. Possiamo considerarlo il mese della speranza di riuscire a fare cose che non siamo mai riusciti a fare.

Uno degli obiettivi che spesso ci poniamo davanti è quello di metterci a dieta e cominciare uno sport o un qualsiasi tipo di allenamento.

Durante le vacanze, pensiamo poco alla linea, a mantenerci in forma. Il relax prende spazio e con questo, la voglia di gustarsi il buon cibo, senza pensare troppo alle calorie da assumere giornalmente.

È sempre consigliato, naturalmente, non esagerare troppo con il lasciarsi andare al totale relax. Questo perché, recuperare poi a settembre, non è così semplice.

Tenersi in movimento, scegliendo uno sport che ci piace è molto importante, soprattutto per la testa e per la nostra salute.

È, senza dubbio, più difficile decidere di praticare uno sport o un allenamento settimanale per chi non ama fare sforzi e fare movimento.

Chi non ha questo hobby, dovrebbe provare più sport diversi per sceglierne poi uno che fa al proprio caso.

Il nuoto

C’è chi, ad esempio, oltre a non amare il movimento in sé, non ama la sensazione di sudore sulla pelle. Queste persone sono anche quelle che non amano neanche quella sensazione di calore che proviamo quando ci alleniamo. Questa sensazione la proviamo, spesso, quando facciamo i nostri soliti allenamenti classici come quelli per i glutei, per le braccia, per l’interno coscia. Possiamo, infatti, scoprire in questo articolo, ad esempio, l’esercizio per allenare contemporaneamente glutei e polpacci senza forzare schiena e ginocchia.

Vediamo invece insieme, la soluzione per chi non ama i classici allenamenti che conosciamo tutti.

È, infatti, questo lo sport da scegliere a settembre perfetto per chi non sopporta il sudore addosso.

Stiamo parlando del nuoto. Uno sport che conoscono tutti ma che, spesso, non viene preso in considerazione.

Uno sport che ci aiuta a muoverci quanto dovremmo, senza rischiare di danneggiare le nostre articolazioni, ma soprattutto senza sudare visibilmente. Con questo tipo di sport, quella sensazione fastidiosa di sentirci appiccicati e sporchi non esiste. Soprattutto d’estate, quando, come sappiamo, si suda molto di più, possiamo allenarci senza soffrire il caldo e quella sensazione che tanto odiamo.