Le ricette invernali sono moltissime. Ognuna ha un ingrediente base diverso ed è adatta a occasioni differenti. Anche il giorno dell’Epifania è caratterizzato da piatti particolari da portare a tavola. Se tra i più famosi c’è la calza della befana dolce o salata, non dobbiamo dimenticarci del profumatissimo spezzatino.

Oggi vedremo come preparare lo spezzatino della befana per una cena sfiziosa pronta in 40 minuti. Gustosissimo, questo piatto farà contenti tutta la famiglia seduta a tavola. Per comporre un menù completo e salutare, questo spezzatino può essere abbinato a un primo piatto detox pieno di gusto!

Gli ingredienti per lo spezzatino della befana

Per questa ricetta serviranno:

700 g di carne di manzo;

200 g di pancetta;

100 g di cacao amaro;

1 dado da brodo;

Farina 00 q.b.;

Cognac q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Salvia q.b.;

Timo q.b.;

Rosmarino q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare lo spezzatino della befana per una cena sfiziosa pronta in 40 minuti. Cominciamo con il prendere una pentola con dell’acqua e ci buttiamo il dado da brodo. Facciamo scaldare a fuoco basso. Prendere la carne di manzo e la pancetta e tagliarla a cubetti regolari. Mettere la pancetta in una pentola e aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva. Far rosolare sempre a fuoco basso per evitare che si bruci. Intanto, passare i cubetti di manzo nella farina 00. Aggiungerli alla pancetta e far dorare. Sfumare la carne con circa 2 bicchieri di cognac.

Dopo che il cognac è evaporato, aggiungere salvia, timo, rosmarino e un pizzico di sale e di pepe. Mescolare il tutto. Abbassare il fuoco e aggiungere del brodo caldo. Coprire con un coperchio e far cuocere per circa 30/35 minuti. Mescolare di tanto in tanto. Quindi togliere il coperchio, aggiungere il cacao amaro e terminare la cottura della carne.

Servire nei piatti da portata e gustarsi questo spezzatino dal gusto spettacolare ancora caldo.