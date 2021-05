La maggior parte di noi è rimasta ammaliata durante l’infanzia dalle favole che i nostri genitori erano soliti raccontarci prima di andare a dormire. Quel che pochi sanno, però, è che alcuni di questi racconti sono ambientati in località esistenti e visitabili ai giorni nostri. Esploriamo subito, allora, lo spettacolare itinerario da favola per riscoprire i luoghi che ci hanno fatto sognare da bambini.

La foresta del ladro gentiluomo

Robin Hood è sicuramente una delle storie più famose e meglio conosciuta nell’ambito della letteratura per ragazzi. Tantissimi di noi, infatti, sono rimasti affascinati dalla figura del ladro gentiluomo e dalle sue peripezie, sempre in fuga dallo sceriffo di Nottingham.

Quel che però non tutti sanno è che nel Nord dell’Inghilterra esiste tuttora la foresta di Sherwood. Passeggiando in mezzo ai suoi alberi secolari non è difficile, infatti, trovare delle piccole etichette che segnalano dei posti legati alle vicende dell’eroe inglese.

Per quanto la vicenda del ladro gentiluomo sia ancora storicamente dibattuta non sarà difficile farsi ammaliare dalla magia di questo luogo da favola.

Lo spettacolare itinerario da favola per riscoprire i luoghi che ci hanno fatto sognare da bambini

I veri appassionati della Disney, sia adulti che bambini, non potranno essersi perso il film animazione “La bella la bestia”. Moltissimi sono rimasti affascinati dalle atmosfere francesi tardo medievali che si possono scorgere nell’opera.

Pochi, però, sanno che è possibile rivivere tali atmosfere ancora oggi visitando il bellissimo borgo di Riquewihr, in Alsazia. Qui, tra stradine acciottolate e case del tardo Rinascimento, gli appassionati potranno sicuramente riconoscere molti degli elementi presenti nel film.

Infine, forse i più coraggiosi tra noi hanno visto o letto la storia di Dracula, celeberrimo vampiro della Transilvania. Per i forti di cuore è possibile ancora oggi visitare il castello di Vlad l’impalatore, personaggio storico che ha ispirato Bram Stoker nella scrittura del romanzo.

