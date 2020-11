Da qualche anno c’è più attenzione per la salvaguardia del nostro pianeta. Anche ai più attenti può essere sfuggito, però, un piccolo particolare. Molti dispositivi per l’igiene personale sono totalmente fatti di plastica. Per questo parliamo, oggi, di una nuova tendenza che potrebbe risolvere l’eccessivo abuso di materiale sintetico: lo spazzolino in bamboo, la soluzione pratica, economica e green per un’ottima igiene orale.

Contrastare il danno ambientale…

Quali sono i vantaggi nell’acquistare spazzolino in bamboo, la soluzione pratica, economica e green per un’ottima igiene orale? Sicuramente il primo risiede nell’eco-sostenibilità del prodotto.

Infatti, spesso non ci pensiamo, ma i nostri spazzolini usa e getta sono totalmente composti da un corpo di plastica e delle setole di nylon. Questi materiali sono difficili da riciclare e hanno dei tempi di decomposizione che vanno fino a 1.000 anni.

Bisogna anche fare conto che, in media, un singolo essere umano, ne utilizza annualmente dai tre ai cinque: su una vita media di 85 anni ne butta via almeno trecento. Se si pensa a questi dati moltiplicati per tutta la popolazione, i numeri risultano impressionanti.

Inoltre bisogna anche contare l’inquinamento di microplastiche che va a danneggiare soprattutto i mari. Lo spazzolino di bamboo, invece, è direttamente compostabile. E può essere gettato nell’umido senza problemi.

… a un costo contenuto

Si potrebbe pensare che questi oggetti siano molto costosi. Fortunatamente non è così. Infatti il costo si aggira dai 3 ai 12 euro. E come per ogni cosa, se si è selettivi nel comprare, si possono trovare ottime offerte sia negli store fisici che online.

Ecco spiegati, dunque, i pro e i contro per cui acquistare lo spazzolino in bamboo, la soluzione ideale nell’ottica della tutela dell’ambiente e, nel contempo, per un’ottima igiene orale. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati all’ecosostenibilità. Ad esempio, sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come creare una fossa di compostabile direttamente nel giardino di casa propria.