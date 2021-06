Siamo spesso di fretta in tutto ciò che facciamo. Gli innumerevoli impegni non ci consentono di rilassarci quasi mai. Questo anche e soprattutto quando abbiamo dei bambini.

Per la fretta ci ritroviamo perciò tante volte a saltare i pasti. Una delle cose in assoluto più sbagliata. Ci troviamo quindi a ricordarci solo in mezzo alla giornata di non aver mangiato nulla.

La soluzione al problema

In questo articolo parleremo quindi della soluzione a questo problema. Una soluzione che può permetterci di non saltare sempre i pasti ma finalmente anche di riuscire a fare qualche merenda durante il giorno. Vediamo quindi insieme qual è lo snack velocissimo e facile da fare che farà impazzire grandi e piccini pronto in 3 minuti. Basterà utilizzare due fette di pane in cassetta e un bicchiere di vetro.

Il bicchiere di vetro ci sarà utile come formina.

Lo snack velocissimo e facile da fare che farà impazzire grandi e piccini pronto in 3 minuti

Perciò poggiando il bicchiere sulla fetta di pane e facendo pressione, otterremo un cerchietto di pane.

Facendolo poi anche con la seconda fetta, otterremo due cerchietti. A questo punto andiamo ad utilizzare una crema spalmabile. Possiamo decidere in base ai nostri gusti. Possiamo quindi scegliere una crema al pistacchio, il burro d’arachidi ma anche la marmellata. Basterà spalmare la crema scelta su uno dei due cerchietti e poi posizionare l’altro cerchietto di pane sopra.

A questo punto inseriamo il nostro piccolo snack rotondo ripieno all’interno del microonde azioniamo la cottura grill e lasciamolo scaldare 3 minuti. Per i più curiosi, in questo articolo possiamo scoprire anche modi diversi con i quali utilizzare il nostro amato microonde.

Noteremo con stupore quanto veloce e quanto sfiziosa può diventare una merenda. Uno snack che va bene in qualsiasi momento. Sia per chi ha voglia di qualcosa di buono e calorico, sia per chi è sempre molto attento alla linea. Uno snack che possiamo preparare in 3 minuti e portarcelo ovunque senza rimanere senza mangiare per tanto tempo.