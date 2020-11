È noto a tutti che tutti gli snack in busta come patatine fritte, pop-corn e salatini, creano dipendenza. Una volta preso il via, è molto difficile fermarci. Quante volte ci è successo di perdere il controllo e pentirci subito dopo?

Tuttavia, è molto difficile rinunciare allo snack salato, perché si presta perfettamente ad alcune occasioni precise.

Guardando un film, al cinema o sul divano di casa nostra, o quando invitiamo gli amici per un aperitivo, gli snack salati non possono mancare.

I ceci croccanti

Oggi però, viene proposta un’alternativa sfiziosa, con la quale è possibile non uscire dai binari, se stiamo seguendo un piano alimentare sano. Tutti conosciamo i ceci. Ma non tutti sanno che possono essere l’alternativa sana e sfiziosa ai classici snack. I ceci si possono utilizzare in più modi.

Possono essere un piatto unico, sano proteico e saziante. Oppure si possono utlizzare come ingrediente principale per la composizione di polpette vegane, ad esempio. O ancora, possono dare quel tocco in più ad una zuppa di verdure.

Sono i protagonisti dell’hummus, la crema di ceci mediorientale-mediterranea che dà colore alle nostre tavole.

Ma l’alternativa oggi proposta, suggerisce i ceci cucinati con una nuova modalità poco conosciuta.

Ecco svelato lo snack light più sfizioso di sempre che sostituisce perfettamente le patatine in busta.

La preparazione

Scoliamo i ceci cotti da un barattolo che ne contiene circa 230 grammi. Asciughiamoli dalla loro acqua di cottura, tamponandoli con un po’ di carta. In una ciotola, mescoliamoli, aggiungendo un velo di farina, di paprika e un cucchiaio di olio d’oliva. Per renderli più saporiti, arricchiamoli con un pizzico di sale e un po’ di rosmarino.

A questo punto, posizioniamoli nel forno, su una teglia ricoperta da carta forno.

Mettiamo il forno a 180 gradi e lasciamoli cuocere per circa 30 minuti. A metà cottura giriamoli per far sì che vengano omogenei.

Terminati i 30 minuti, i nostri ceci dovranno essere dorati, croccanti e buonissimi.

Questa è una semplice idea per non rinunciare mai al gusto, mantenendo uno stile di vita sano.

Ecco svelato lo snack light più sfizioso di sempre che sostituisce perfettamente le patatine in busta.