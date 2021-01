Una delle migliori soluzioni per non arrivare ai pasti principali molto affamati è quella di spezzare la mattinata, e il pomeriggio, con un piccolo snack. Solo così infatti possiamo evitare di esagerare a pranzo e a cena, abbattendo in questo modo le possibilità di prendere peso. Sono molti i nutrizionisti a spiegare quanto sia importante fare cinque pasti al giorno, piuttosto che tre. A tal proposito, tra poco andremo a svelare lo snack goloso spezza fame che sgonfia la pancia e aiuta a digerire.

In pochi minuti

Ovviamente oltre alla quantità delle volte che mangiamo in una giornata, ad incidere sul nostro peso sono anche gli alimenti che decidiamo di inserire quotidianamente nella nostra dieta. Con qualche accortezza infatti potremo non rinunciare al gusto, ma assicurarci di non assumere ingredienti troppo calorici. Andiamo dunque a vedere come prepararci in pochissimi minuti una merenda molto magra e ottima per la nostra salute, grazie a questo alimento benefico. Ecco dunque lo snack goloso spezza fame che sgonfia la pancia e aiuta a digerire.

I cracker al cumino

Il cumino si presenta come una spezia che offre incredibili benefici al nostro corpo, sotto tanti punti di vista. In questo articolo vogliamo concentrarci sugli incredibili vantaggi che apporta al nostro apparato digerente. Infatti il cumino ha la capacità di favorire la nostra digestione, e di stimolare l’eliminazione dei fastidiosi gas intestinali. Ecco perché questa spezia è l’ingrediente ideale per uno snack sano e benefico. Andiamo dunque a vedere come preparare degli ottimi cracker al cumino. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono tre cucchiai di olio, tre di cumino e due di acqua.

Poi quindici grammi di sale, duecento venti grammi di farina e quattrocentocinquanta grammi di pasta madre. Iniziamo impastando in una ciotola la pasta madre assieme al cumino e alla farina. Dopodiché, continuando a lavorare l’impasto, aggiungiamo anche l’acqua, l’olio e il sale. A questo punto, dopo averlo lavorato per bene, prendiamo l’impasto e con l’aiuto del matterello stendiamolo. Dunque con la forchetta bucherelliamo la superficie e, in seguito, versiamo ancora del sale. Andiamo a tagliare dei rettangoli in base a quanti cracker vogliamo ottenere, e andiamo dunque ad infornare. Dopo venticinque minuti a centosettanta gradi, lo snack sarà pronto per essere gustato.