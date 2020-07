Lo shampoo migliore per i nostri capelli possiamo crearlo noi senza spendere tanto. Prima dell’avvento della pandemia e della pausa forzata di tutte le attività sportive mi è stato suggerito uno shampoo casalingo in grado di detergere e rinforzare i capelli in piena estate. Il sudore acido della cute, gli agenti atmosferici che aggrediscono i nostri capelli, assieme al caldo e all’umidità dell’aria estiva, possono sfibrare il capello. Negli spogliatoi di un impianto sportivo ho provato un mix casalingo dagli incredibili effetti benefici. Lo shampoo migliore per i nostri capelli possiamo crearlo noi senza spendere tanto e utilizzando prodotti naturali. Basteranno semplicemente:

Bicarbonato

Aceto da cucina

Olio essenziale alla menta

Perfetto dopo l’attività fisica

Bisogna fare i conti con il famoso odore dell’aceto, che può risultare sgradito a molti. Ma, nel nostro shampoo, grazie alla presenza dell’olio essenziale, l’impatto sarà molto ridotto, a favore poi del risultato. Col caldo soprattutto, il capello avrebbe bisogno di uno shampoo immediatamente in grado non solo di detergere, ma anche di rinforzare e donare volume al capello. Il nostro prodotto servirà perfettamente dopo una partita a calcetto, a tennis, dopo una giornata in piscina, al lago o al mare, in cui i nostri capelli hanno subito l’attacco di molteplici agenti. Lo shampoo migliore per i nostri capelli possiamo crearlo noi senza spendere tanto e metterlo nella borsa dello sport!

Gli ingredienti e la preparazione

Semplice, economica, salutare ed efficace. Ecco come potremmo definire in 4 parole la nostra pozione, che prepareremo con:

Un cucchiaio di aceto da cucina

Due cucchiai di bicarbonato

15 gocce di olio essenziale alla menta, ma possono andare bene anche gli altri a uso cosmetico

Dobbiamo unire gli ingredienti e formare una miscela che abbia la consistenza di uno shampoo o di un balsamo tradizionali. Con i capelli bagnati, impregniamo bene la chioma, corta o lunga che sia, e massaggiamo bene per qualche minuto. Un’operazione rilassante, che permetterà al nostro shampoo di fare effetto. Risciacquiamo bene con acqua prima tiepida e poi fredda, curandoci che il preparato venga via bene! L’effetto sarà davvero strepitoso, provare per credere!