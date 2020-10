Palazzo Grassi a Venezia ospita, fino al 21 marzo 2021, una straordinaria mostra dal titolo “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu”. È organizzata in tandem con la Biblioteque Nationale de France ed è dedicata al più grande fotografo francese di tutti i tempi. Conta, in esposizione, una selezione della sua Master Collection, immagini da lui stesso individuate all’inizio degli anni settanta come le più significative della sua opera. Scopriamo il lavoro de “l’Occhio del Secolo”, intendendo il secolo del surrealismo, con gli esperti d’arte di ProiezionidiBorsa.

Gli esordi di un mito

Nato a Chanteloup nel 1908, Henri Cartier Bresson sviluppa molto presto una forte fascinazione per la pittura. Dopo aver passato un anno in Costa d’Avorio, nel 1932 egli scopre la fotografia e acquista una Leica.

L’anno dopo espone per la prima volta alla Galleria Julien Levy a New York. In seguito, viaggia in Europa, Messico, USA e comincia a interessarsi al cinema. Fu amico e collaboratore del regista Jean Renoir nel 1936 e nel 1939, anno in cui realizzò i suoi famosi documentari sulla guerra civile spagnola.

Il grande gioco si fa in cinque

Lo sguardo eterno di Cartier-Bresson in mostra a Venezia. Il Grand Jeu di Henri viene celebrato innanzitutto attraverso l’omaggio all’opera di un unico artista e simultaneamente, attraverso ciascuno dei cinque curatori. Che non hanno lavorato per costruire un percorso unico. Ma per creare, in uno stesso contenitore, cinque esposizioni autonome e indipendenti tra loro.

Ogni curatore ha operato la propria selezione senza conoscere quella degli altri. Anche l’allestimento delle singole sezioni è stato lasciato a loro discrezione. Il risultato è eccellente, straordinario, esplosivo.

Lo sguardo eterno di Cartier-Bresson in mostra a Venezia

Pertanto, il percorso risulta ricco e variegato da un insieme di storie, delle sensazioni dei curatori. E dal ruolo che le immagini, prescelte nella Master Collection, possano aver rappresentato per il loro lavoro e la loro vita.

Ciascuno dei cinque allestimenti della mostra conduce il visitatore a puntare lo sguardo sull’universo creato dal fotografo dietro ogni personaggio in primo piano.

Dopo la tappa veneziana, la mostra volerà a Parigi nella primavera del 2021.