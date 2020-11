Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa presenta lo sformato di verza: sfizioso e svuota credenza, è la ricetta stuzzicante per coccolare tutta la famiglia.

Le mille e una virtù della verza

La verza è ricca di acqua, fibre, proteine e di tanti sali minerali, come il calcio, il fosforo e il potassio. È poi diuretica, lassativa, ricostituente, digestiva, decongestionante, antinfiammatoria. Insomma, è un ortaggio che ha tante proprietà benefiche per il nostro organismo.

La ricetta odierna

La cottura al forno di questa preparazione permette la combinazione con tutti gli ingredienti classici della ricetta, ma in alternativa anche con quelli che riusciamo a trovare in credenza. La verza, infatti, si abbina bene a vari tipi di carne, ai formaggi in generale e persino al riso. Al riguardo, la ricetta odierna presenta la salsiccia.

Ecco gli ingredienti:

a) 600 gr di verza;

b) 300 gr di salsiccia;

c) due uova;

d) 150 ml di besciamella;

e) parmigiano a scaglie;

f) alloro e noce moscata, quanto basta;

g) burro, sale e pepe quanto basta.

Prepariamo il nostro sformato di verza

Mondiamo la verza, separiamo le foglie e sbianchiamole in acqua e alloro. Scoliamole delicatamente per non romperle. Tritiamone metà a parte, mentre l’altra metà delle foglie, lasciate intere, serviranno per foderare lo stampo e comporre lo sformato.

Ora spelliamo la salsiccia, la sbricioliamo e la ripassiamo in padella. A parte, sbattiamo le uova in una ciotola, con l’aiuto di una forchetta.

Aggiungiamo alla salsiccia, le uova, la besciamella, le scaglie di parmigiano, la noce moscata, il pepe e aggiustiamo di sale.

Prepariamoci per la cottura

Imburriamo uno stampo e foderiamolo con le foglie di verza. Poi versiamo metà composto e copriamo con uno strato di foglie di verza. Poi ancora uno strato di composto fino ad ultimarlo e copriamo lo sformato con le foglie di verza, stando attenti a sigillare i bordi.

Inforniamo a 180° per circa cinquanta minuti e fino a quanto il composto interno non sarà ben cotto.

Nulla da eccepire, lo sformato di verza sfizioso e svuota credenza è la ricetta stuzzicante per coccolare tutta la famiglia. Si tratta di una ricetta comoda e invitante da preparare in anticipo e servire tiepida. Non solo: può essere un modo alternativo, per rendere appetitosa la verza anche per i più piccoli.

