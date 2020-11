I cavolfiori sono certamente la verdura principe di novembre. Hanno un grosso potere saziante con un limitato apporto calorico. Sono, dunque, particolarmente indicati per chi è a dieta dimagrante. Ma anche per chi soffre di diabete e di colite ulcerosa.

Stimolano il funzionamento della tiroide, e sono ricchi di sali minerali e vitamina C. Andrebbero, pertanto, regolarmente mangiati durante la stagione fredda, al fine di prevenire il raffreddore.

Non sempre, però, l’odore in cottura e il sapore dei cavolfiori è gradito ai palati più difficili, soprattutto ai bambini. Ecco, allora, servita una preparazione adatta per superare tale impasse. Infatti lo sformato di cavolfiori è una ricetta facile e versatile che soddisferà i palati di grandi e piccini.

Passiamo in cucina

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) due cavolfiori medi;

b) 200 gr di scamorza affumicata;

c) 100 gr di prosciutto cotto;

d) sei uova;

e) 50 gr di parmigiano;

f) 50 gr di pangrattato;

g) una manciata di prezzemolo;

h) olio, sale, noce moscata e pepe quanto basta.

Procedimento

I cavolfiori normalmente andrebbero sbianchiti, ma vogliamo evitare il brutto odore per casa che ne scaturirebbe. In più si avrebbe la dispersione di qualche sano principio nutritivo e contenuto nei cavolfiori.

Allora optiamo per quest’altra soluzione. Laviamo e mondiamo i cavolfiori, prima di tagliarli finemente e passarli, per metà della quantità, nel mixer, per ridurli in purea.

Tritiamo il prezzemolo. Poi sbattiamo le uova, inseriamo il parmigiano, il prezzemolo e il sale. Ancora, tagliamo a striscioline il prosciutto e a pezzetti la scamorza.

In una ciotola versiamo la parte di cavolfiori ridotti nel mixer, più l’altra metà tagliata al coltello molto finemente. Aggiungiamo il composto di uova, le striscioline di prosciutto e i pezzi di scamorza. Infine la noce moscata.

Aggiustiamo di sale e pepe. Se il composto dovesse essere troppo liquido, si può aggiungere del pangrattato.

Ecco servita la delizia dello sformato di cavolfiore

Versiamo il composto in una terrina imburrata e infarinata. Spolverizziamo con il pangrattato e inforniamo a 180° per circa cinquanta minuti.

Nulla da eccepire, lo sformato di cavolfiori è una ricetta facile e versatile che soddisferà i palati di grandi e piccini. Si presta ad essere servito sia come ricco antipasto sia come secondo piatto, ma in realtà è un ottimo piatto unico. In più, può essere preparato comodamente, anche in largo anticipo.

