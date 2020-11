Chi cucina deve spesso trovare un compromesso tra diversi aspetti. I gusti dei propri familiari, ed eventualmente ospiti, nonché il tempo che si ha a disposizione per preparare le diverse portate del pranzo o della cena. In questo caso, la redazione di ProiezionidiBorsa propone un primo piatto semplice e pronto in dieci minuti, che piacerà a tutti quanti. E cioè la pasta con noci e speck. Per prepararla sarà possibile utilizzare la propria tipologia di pasta preferite. Qualche esempio? Rigatoni, trofie, orecchiette e persino tagliolini.

Lo sfizioso e semplice primo piatto pronto in 10 minuti che piacerà a tutti

Ingredienti per 4 persone

Pasta, la cui quantità dipende dalla tipologia scelta. Ad esempio, 500 g di orecchiette o 380 g di trofie fresche;

100 g di gherigli di noce;

4 cucchiai di olio EVO;

1 scalogno;

100 g di Speck;

q.b. pepe nero.

Procedimento

Tritare lo scalogno e porlo a rosolare in un tegame assieme alle noci, dopo averle tritate a loro volta.

Tagliare lo speck a fiammifero, formando listarelle non più lunghe di 2-3 cm.

Incorporarlo con il resto degli ingredienti assieme a due cucchiai di acqua.

Mescolare fino a fare amalgamare il tutto.

Rimuovere dai fornelli il tegame contenente il condimento, ormai pronto.

Mettere a cuocere la pasta in acqua salata.

A cottura ultimata, scolarle e incorporarle al condimento.

Girare il tutto.

Volendo, a questo punto è possibile aggiungere del parmigiano alla pasta.

Impiattare e servire la pasta con noci e speck dopo averla insaporita con del pepe nero, se gradito.

Questa è la versione più semplice della portata, generalmente preparata utilizzando anche la panna. Inoltre, se proprio non si gradisce lo speck, è possibile seguire lo stesso procedimento per preparare della pasta con noci e pancetta. In ogni caso, la ricetta può essere completata con l’aggiunta di semi di papavero e il piatto può essere decorato con gherigli di noce non tritati.

