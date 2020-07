Lo scudetto si è allontanato ma vincere in Borsa con le azioni della Lazio è ancora possibile. Anche se la ripresa del campionato è stata per la squadra capitolina un vero e proprio incubo.

Come vedremo, infatti, le ripercussioni in Borsa seguite alla serie di sconfitte consecutive che hanno portato la Lazio a 8 punti dalla Juventus sono state molto deboli. Quasi come se il mercato già scontasse una nuova vittoria dei bianconeri.

Per capire il futuro del titolo andiamo ad analizzare le attese nel breve, medio e lungo periodo.

Lo scudetto si è allontanato ma vincere in Borsa con le azioni della Lazio è ancora possibile: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

La SS Lazio (MIL:SSL) ha chiuso la seduta del 13 luglio a quota 1,374€ in ribasso del 2,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 1,3083€. Al raggiungimento di questo livello si potrebbe creare un’ottima occasione di acquisto. Ci sarebbero, infatti, elevate probabilità per un rimbalzo che potrebbe essere ancora più significativo qualora le quotazioni dovessero superare in chiusura di giornata area 1,4402€.

Una chiusura giornaliera inferiore a 1,3083€, invece, aprirebbe le porte a una discesa fino in area 1,0943€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 0,88€.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha già raggiunto e superato ill I° obiettivo di prezzo in area 1,3211€. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 1,9057€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 2,5€.

Una chiusura settimanale inferiore a 1,3211€ farebbe crollare al ribasso le quotazioni verso area 1,098€. Chiusure inferiori a 0,95€ farebbero definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Anche sul mensile la tendenza in corso, nonostante tutto, è rialzista e punta agli obiettivi indicati in figura.

Una chiusura mensile inferiore a 1,1013€ farebbe definitivamente archiviare il rialzo in corso.