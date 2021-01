La cura del nostro corpo comincia con l’alimentazione. Una dieta sana ed equilibrata ci permette di essere in salute e di avere una pelle liscia e luminosa.

I migliori nutrizionisti suggeriscono di consumare cibi ricchi di fibre, proteine e vitamine per il nostro benessere psicofisico.

E se invece di “mangiarli” utilizzassimo certi alimenti in modo alternativo? Si è mai pensato, ad esempio, di usare lo yogurt per la nostra skin care? Se la risposta è no, be’… non resta che provare e lasciarsi sorprendere dai suoi strabilianti effetti.

Lo scrub perfetto per il viso si prepara in casa con questo ingrediente sorprendente

Perché spendere tantissimi soldi e comprare maschere dalla dubbia provenienza, quando possiamo creare uno scrub proprio in casa nostra. Il procedimento è facilissimo e lo stesso vale per la sua applicazione.

Ci servono un cucchiaio di yogurt bianco preferibilmente intero e due cucchiai da caffè di zucchero di canna (è più granuloso di quello bianco). Basta mescolarli in un piattino e spalmarli con movimenti circolari sul viso in modo uniforme. Questi lievi massaggi attivano la circolazione e garantiscono una migliore distribuzione del composto.

Continuare in questo modo per pochi minuti e sciacquare con abbondante acqua tiepida.

Per asciugare, suggeriamo di tamponare con un panno morbido e di evitare di sfregarlo direttamente sulla pelle.

Per le pelli più delicate

Lo scrub perfetto per il viso si prepara in casa con questo ingrediente sorprendente ed è particolarmente adatto alle pelli più delicate. Lo yogurt, infatti, è molto nutriente e idratante. Lo zucchero di canna, invece, grazie alla sua granulosità permette una buona azione esfoliante, senza però risultare aggressivo sul viso.

Esistono mille altri modi di usare lo yogurt in campo cosmetico, ma questo risulta certamente uno dei più amati dalle donne di ogni età. Eppure, anche gli uomini sembrano essersi avvicinati da un po’ di tempo alla cura della loro pelle. L’estetica non è più soltanto “una questione femminile”, ma interessa ormai anche il popolo maschile.