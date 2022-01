Molti prodotti preziosi che spesso gustiamo in cucina provengono dalla tradizione cinese e indiana. Infatti, consumiamo erbe, spezie e radici tipiche di quelle zone e che hanno una storia anche millenaria. Secoli fa non esistevano i farmaci che troviamo adesso, quindi gli unici rimedi popolari erano affidate ai frutti della Natura. Tra le più famose, arrivate a noi probabilmente con Alessandro Magno, c’è lo zenzero. Nel Corano viene chiamato come “pianta benedetta da Dio”, in Italia e Grecia lo utilizzavano per favorire la digestione e per i dolori alla pancia.

Questa radice oggi è molto diffusa, addirittura utilizzata anche per la preparazione dei cocktail e drink. È apprezzata per creare ricette salate e dolci, perché il suo sapore è molto particolare, piccante ma fresco, con delle note agrumate. Sono famosi i divertenti biscotti, pan di zenzero, che si mangiano durante alcune festività.

Lo sciroppo naturale antico rimedio contro il raffreddore che manterrebbe in salute cuore e ossa

Questa radice divenne importante anche perché utilizzata come conservante, evitava che gli alimenti potessero ammuffire immediatamente. Probabilmente questo effetto era dovuto alle proprietà antimicrobiche che inibiva la formazione di muffa e batteri. La tradizione, infatti, attribuisce a questo rizoma orientale una serie di benefici, utili all’organismo.

Spesso è nominato quando si è in presenza di uno stato influenzale, o mal di gola, perché si pensa possa contrastare alcuni sintomi. Quindi ritenuto, dalle credenze popolari, antinfiammatorio, antipiretico, contrasterebbe mal di testa e diarrea.

Inoltre, contiene molte sostanze e nutrimenti di grande pregio, oltre ad essere fonte di oli essenziali. La radice fresca è ricca di vitamina C ed E, di sali minerali come il potassio, magnesio, fosforo, calcio e ferro, per questo svolgerebbe un’azione antiossidante. Favorirebbe il metabolismo e la formazione dei globuli rossi, in più, grazie ai sali minerali, promuoverebbe la salute di cuore e ossa.

Dove acquistarlo e preparazione

Possiamo acquistare lo zenzero tutto l’anno, la radice fresca è facilmente reperibile ormai in quasi tutti i negozi di alimentari nel baco frutta e verdura. I costi possono variare da circa 5 a 8 euro al chilo, mentre il prezzo è più basso nella versione in polvere. Oltre a servire per arricchire pietanze, può trasformarsi in una bevanda alleata della salute.

Preparare lo sciroppo naturale antico rimedio contro il raffreddore che manterrebbe in salute cuore e ossa è semplice.

Per la realizzazione è sempre meglio acquistare il prodotto fresco e di qualità. Tagliamo a pezzi circa 200 grammi di zenzero senza buccia e versiamolo in un pentolino con 450 ml di acqua e portiamo ad ebollizione. Poi abbassiamo la fiamma e lasciamo sul fuoco ancora per 20 minuti almeno, copriamo e lasciamo riposare per 7-8 ore. Non resterà che riscaldare, aggiungere 180 gr di zucchero, mezzo limone spremuto e filtrare il tutto con un colino, prima di metterlo nei contenitori. Gli scarti dello zenzero possiamo utilizzarli per le confetture o per realizzare le nostre ricette.

