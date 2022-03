Quella appena conclusasi ha visto un ribasso di oltre il 25% che prima d’ora mai il titolo aveva vissuto. Solo un altro paio di volte in situazioni straordinarie come l’inizio della pandemia oppure il crollo post fallimento Lehman&Brothers la perdita settimanale era stata di poco superiore al 20%. A questo punto quale potrebbe essere lo scenario più probabile sul titolo Sogefi dopo la peggiore settimana della sua storia?

La società Sogefi opera in un settore, quello della componentistica per auto, che tanto ha sofferto a causa della pandemia e che ancora risente degli strascichi dovuti alla mancanza delle materie prima e della crisi di approvvigionamento che ha affossato il settore dell’automotive.

Che il ribasso fosse lo scenario più probabile sul titolo era già chiaro dai report precedenti. La settimana appena conclusasi potrebbe avere dato il colpo di grazia, almeno per il momento, alle speranze dei rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura settimanale ha rotto prepotentemente il forte supporto in area 0,994 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0.674 euro. La rottura, in chiusura di settimana, anche di questo supporto, poi, potrebbe spingere il ribasso verso il III obiettivo di prezzo in area 0,354 euro.

Al momento quello precedentemente esposto è lo scenario più probabile. Tuttavia, un immediato recupero in chiusura di settimana di area 0,994 euro potrebbe dare nuovo impulso ai rialzisti.

La valutazione del titolo Sogefi

Dal punto di vista dei multipli di mercato lo scenario più favorito è quello rialzista. La società, infatti, è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.34 volte il suo fatturato. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Per gli analisti che coprono il titolo hanno un giudizio medio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 90% circa.

Lo scenario più probabile sul titolo Sogefi dopo la peggiore settimana della sua storia: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni di Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 4 marzo a quota 0,844 euro in ribasso del 9,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale