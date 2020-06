Il + 6,5 6% con un prezzo che chiude la giornata di contrattazione a 4,225 per il titolo Iervolino Entertainment (MIL:IE) è un buon segnale da non sottovalutare in un contesto dove Piazza Affari continua a mostrare crescente forza relativa. Alcuni parametri ci fanno ritenere che lo scatto odierno potrebbe far iniziare un’esplosione rialzista per il titolo azionario in tendenza rialzista e sottovalutato del 100%.

Procediamo per gradi e andiamo a scoprire una realtà con una capitalizzazione di Borsa di circa 132 milioni ma che presenta dei parametri davvero interessanti.

Il fair value è stimato in base al discounted cash flow su livelli superiori ai 10 euro con una sottovalutazione di oltre il 100%. Invece, 2 giudizi degli analisti mantengono un giudizio Buy con prezzo obiettivo intorno ai 4,83.

Gli utili dell’ultimo anno della società che produce e distribuisce film in tutto il mondo sono cresciuti di ben oltre il 98%. e i parametri sembrano in ordine.

Cosa fare? Acquistare il titolo dopo il segnale odierno?

Lo scatto odierno potrebbe far iniziare un’esplosione rialzista per il titolo azionario in tendenza rialzista e sottovalutato del 100%. Vediamo il perchè.

La chiusura di contrattazione odierna è molto vicina ai massimi annuali toccati nel mese di aprile a 4,35. Il livello raggiunto proprio in chiusura sembra l’abbrivio per un forte movimento direzionale di breve almeno verso i 5/5,50. Non vediamo particolari ostacoli verso questi obiettivi come step a breve termine. C’è da valutare un interessante aspetto ed è il seguente: il superamento di 4,35 in chiusura settimanale andrebbe a formare un pattern ABC rialzista con obiettivo di 5,25/5,50 da raggiungere per/entro il 30 agosto 2020.

Ci sono tante e tutte le condizioni per assistere ad un interessante movimento rialzista. Per chi vuole compare il titolo, lo stop loss va messo a 3,99 ed obiettivo primo a 5,25. Il consiglio è quello di cooare il titolo e mantenerlo per almeno 12/24 mesi ed oltre perchè i parametri di bilancio sono convincenti ed interessanti e il gap fra quotazioni attuali e obiettivo del fair value potrebbe essere colmato , tranne accadimenti particolari, nel giro di 2/3 anni. Come al solito chi comanda sarà lo stop loss che dovrà essere sempre inserito e ripetiamo al momento va messo a 3,99. Poi si procederà per step.