Se lo scarico del water si ottura il panico si espande per la casa. Non c’è nulla di più preoccupante di un bagno andato in tilt. Tra disgusto e sgomento, la prima cosa che facciamo è affidarci alla solita vecchia ventosa. Ma lo sturalavandini, per quanto sia un oggetto indispensabile in ogni casa, spesso non è la soluzione. Oltre a non essere così semplice da utilizzare, per rendere al meglio andrebbe usato solo dopo aver eliminato manualmente il tappo di sporcizia otturante. Non il massimo, trattandosi del water. Allora, cosa fare? Bisogna usare una sorta di pozione magica. Lo scarico otturato non è più un problema se versiamo subito nel water questi 3 ingredienti che dissolvono immediatamente il blocco. In un batter d’occhio tutto tornerà a scorrere liscio.

Le alternative fai da te agli strumenti professionali

Abbiamo in casa uno strumento professionale come un serpente idraulico o un aspiratutto adatto anche ai liquidi? Se la risposta è no, la cosa migliore da fare per sturare il water è ingegnarci con rimedi fai da te. Un consiglio in cui è facile imbattersi è quello di usare una gruccia per vestiti. Dobbiamo prendere la gruccia e modellarla fino a ottenere un bastoncino che culmina con il gancio. Ricopriamo il gancio con un panno morbido o una spugnetta, per non segnare la porcellana, e infiliamolo nel water per spingere il blocco otturante. Questo metodo meccanico può valere un tentativo, ma la sua riuscita non è affatto assicurata. Molto meglio rivolgersi alla chimica. Vediamo come.

Lo scarico otturato non è più un problema se versiamo subito nel water questi 3 ingredienti

Per sturare lo scarico senza ricorrere all’utilizzo di prodotti costosi e tossici, dobbiamo preparare una soluzione fatta di questi 3 ingredienti. Servono: acqua bollente, bicarbonato di sodio e cremor tartaro. Quest’ultimo è un sale di potassio conosciuto anche con il nome scientifico di bitartrato di potassio. È spesso usato in cucina per le sue qualità stabilizzanti e lievitanti, ma unito ad acqua bollente e bicarbonato crea una miscela sturante senza pari. Versiamo il composto nel water otturato e tiriamo lo scarico. Il problema dovrebbe risolversi al primo tentativo, altrimenti ripetiamo l’operazione.

