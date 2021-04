Non è difficile trovare in una casa un mucchio di penne e pennarelli. Scrivere fa parte della quotidianità, quindi è più che normale avere gli strumenti adatti nel proprio appartamento. Ma, come ogni cosa, anche le penne e i pennarelli finiscono. E, quando questo accade, siamo soliti cestinarli, sostituendoli con dei nuovi. Beh, in realtà, c’è un piccolo segreto da svelare. Infatti, lo sbaglio più grande è quello di gettare via pennarelli e penne finiti, perché possono tornarci davvero utili. Infatti, alcuni riutilizzi sono ancora sconosciuti, ma possono aiutarci a dar sfogo alla nostra creatività e ad occupare il tempo. E, soprattutto, renderanno la nostra casa davvero particolare e originale! Dunque, vediamo cosa possiamo fare quando l’inchiostro sembra ormai abbandonarci.

Ecco come riutilizzarli una volta che hanno perso l’inchiostro

Per prima cosa, non è detto che solo perché un pennarello non colora più, non abbia neanche più inchiostro. Quest’ultimo, infatti, può ancora essere trovato al suo interno. Perciò, ricavandolo, potremmo usarlo per dipingere degli splendidi quadri. Le tele saranno perfette con questa varietà di colore! Possiamo quindi dare sfogo alla nostra creatività con l’aiuto dei pennelli, creando delle piccole opere da appendere nelle nostre stanze.

Ma non è finita qui

C’è però un’altra funzione che le penne e i pennarelli usati possono svolgere. E si tratta sempre di quadri. Infatti, grazie ad essi, possiamo creare delle cornici davvero variopinte. Basterà, per esempio, alternare un pennarello a una penna, dando vita a un quadro che sicuramente non si trova in nessun’altra casa. O possiamo far diventare gli strumenti per scrivere il quadro stesso. Prendendo una tela, infatti, potremo attaccarli gli uni vicino alle altre, creando dei giochi di fantasia davvero interessanti.

Dunque, ora sappiamo che lo sbaglio più grande è quello di gettare via vecchi pennarelli e penne finiti, perché possono tornarci davvero utili!

Approfondimento

