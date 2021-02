Nessuno di noi diventa bravo in qualcosa senza commettere errori. Infatti è proprio attraverso lo sbaglio che si riesce ad acquisire l’esperienza, preziosa alleata di un professionista. Se questo discorso è valido per tutti i campi della creatività, ovviamente lo è anche per la cucina. Parliamo infatti di un’arte molto difficile, dove ogni dettaglio è importante.

Un forno diverso

Nel particolare in questo articolo vogliamo concentrarci sulla pizza fatta in casa. Sono tantissimi gli italiani che, soprattutto in questo periodo, si stanno sbizzarrendo con impasti e condimenti. Nel fare la pizza dunque, esiste un dettaglio da dover assolutamente tenere in considerazione, ovvero il forno. A parte alcuni fortunati infatti, la maggior parte di noi cuoce la pizza con un forno elettrico. Proprio per questo non dobbiamo affidarci ai consigli di chi cucina a legna, perché alcuni passaggi per noi saranno diversi. Quindi andiamo a vedere lo sbaglio diffusissimo che ci impedisce di avere una pizza perfetta e invitante.

Tutti allo stesso momento

Se infatti con il forno a legna l’impasto e gli ingredienti cuociono ad una certa velocità, per quello elettrico i tempi cambiano e sono ovviamente più lenti. Dobbiamo dunque avere a mente questa cosa prima di andare ad inserire nel forno il nostro impasto. Infatti in moltissimi commettono l’errore di cuocere tutti gli ingredienti allo stesso momento. Dunque mozzarella, sugo, carne e patate le inseriscono in forno insieme all’impasto. Se con il forno a legna il danno non è esagerato in quanto parliamo di una cottura dell’impasto molto veloce, con l’elettrico rischiamo di rovinare la ricetta.

Dobbiamo infatti ricordarci di far prima cuocere per bene la pizza almeno dieci minuti e, solo allora, di inserire un ingrediente come la mozzarella, che impiegherà non più di tre minuti per essere filante. Dunque informiamoci sui tempi di cottura di ogni singolo ingrediente del condimento, ed inseriamolo in forno solo quando sarà il suo turno. In questo modo il risultato sarà equilibrato e potremo presentare agli ospiti una pizza fatta in casa da leccarsi i baffi. Dunque ecco lo sbaglio diffusissimo che ci impedisce di avere una pizza perfetta e invitante.