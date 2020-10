Sulla scelta di una dieta equilibrata lo sapevi che mangiare piselli fa bene alla salute ma attenzione alle controindicazioni. Perché da un lato è vero che i piselli sono degli ottimi legumi, ma dall’altro vanno mangiati con moderazione in caso di determinate patologie. Vediamo allora nel dettaglio quali sono i benefici dei piselli nella tua dieta fornendo pure qualche indicazione utile su come cucinarli per i primi e per i secondi piatti.

I piselli sono dei legumi nutrienti, ma con un apporto calorico non eccessivo e pari in particolare a circa 80 calorie ogni 100 grammi considerando il prodotto fresco. Inoltre, sono ricchi di fibre e di acqua, il che li rende facilmente ed altamente digeribili. Così come sono ricchi di sali minerali ed in particolare di potassio, fosforo, magnesio e calcio, e pure di vitamine con la C che è prevalente.

Passando ai benefici che apportano i piselli, la loro azione è nutritiva ma anche disintossicante. Infatti da uno studio del 2010 pubblicato sul sito del National Center for Biotechnology Information è emerso come i piselli, naturalmente, siano in grado mangiandoli regolarmente di abbassare i livelli del colesterolo e dei trigliceridi. Un altro studio, che è stato pubblicato nel 2017 sul PubMed Central, rivela inoltre come mangiare piselli generi un effetto preventivo anticancro.

Quali sono le controindicazioni?

Per quel che riguarda invece le controindicazioni, i piselli sono dei legumi ricchi di purine. Il che porta nel sangue con l’assunzione ad un aumento dei livelli di acido urico. Con la conseguenza che andrebbero mangiati con moderazione se si ha l’acido urico già alto. E lo stesso vale nei casi di gotta oppure di diabete conclamato.

Consigli utili su come cucinarli, da quelli secchi a quelli in scatola

Su come cucinare i piselli bisogna fare la necessaria distinzione tra quelli secchi e quelli in scatola. Quelli secchi vanno infatti lavati e lasciati in ammollo per qualche ora. Mentre quelli in barattolo prima di essere aperti possono essere consumati fino a non oltre la data che è indicata nella confezione.

I piselli, che senza esagerare si possono mangiare pure crudi, in realtà sono molto versatili in cucina. Per esempio, per preparare una gustosa zuppa. Ma anche come condimento per i primi piatti e come contorno per i secondi piatti. Specie per quelli che sono a base di carne.

Per esempio, si possono preparare e gustare gli spaghetti con i piselli e la pancetta. Oppure il risotto con i piselli e la zuppa con piselli e carote. Ma anche piatti ad alto potere nutritivo come lo spezzatino con le patate ed i piselli. E lo stesso dicasi per il petto di pollo con i piselli e per l’arrosto di vitello con piselli. Con quest’ultimo che è un piatto tipico domenicale della tradizione culinaria italiana.