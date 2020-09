Lo sapevi che la gomma da masticare fa dimagrire? Ecco come

Ne esistono di tantissime marche, ognuna che promette qualcosa di diverso. Denti più bianchi o alito fresco, nel tempo sono diventate dei perfetti sostituti a spazzolino e dentifricio, soprattutto quando si è a pranzo fuori. Ma le gomme da masticare fanno veramente così male come si pensa? Se ne parla da un po’ e in realtà le controindicazioni hanno ragione di esistere, non sono leggenda. E lo sapevi che la gomma da masticare fa dimagrire? Ecco come.

Le gomme da masticare possono recare danni alla nostra salute

Il famoso chewing gum infatti se consumato in modo frequente può causare dei danni ai denti e all’intestino. Infatti si sconsiglia sempre, soprattutto per evitare danni all’intestino, di masticarne a stomaco vuoto. Questo potrebbe portare a un aumento di produzione di acidi da parte dello stomaco e anche dolori ai muscoli della masticazione. Sul fronte denti invece si torna sempre a parlare dello zucchero. Infatti chi assume molto zucchero è più soggetto a carie dentali. E curare i denti costa molto.

Ma le gomme da masticare fanno veramente così male come si pensa?

Assodati i concetti sopra esposti, le gomme da masticare hanno però anche dei lati positivi. Sempre se masticate con attenzione e non frequentemente. Infatti ad esempio possono ridurre lo stress. Numerose ricerche hanno dimostrato che degli studenti durante le ore di studio se masticavano chewing gum erano più rilassati e concentrati.

Come lato positivo c’è anche questo. Le gomme da masticare fanno dimagrire. Pensate che esiste una dieta che si chiama Diet gum. Masticare una gum riduce i livelli di cortisolo, ossia l’ormone dello stress, riducendo così la fame nervosa. La gomma da masticare aiuta anche a scaricare la tensione e accelerare il metabolismo contenendo il peso. È anche un grande aiuto per attenuare il senso di fame.

E infine migliora la digestione

Masticare il chewing gum dopo aver mangiato aiuta a digerire. Questo è dato dalla produzione di succo gastrico. Ovviamente non dovete assolutamente abusare di ciò e non dovete masticare una gomma per più 45 minuti e più di tre volte al giorno.