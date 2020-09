Lo sapevi che il bicarbonato può sostituire il lievito in cucina? Finisce il lievito a casa, ma avete proprio voglia di mettervi ai fornelli? Non c’è nulla da temere perché in vostro soccorso arriva il bicarbonato. Il lievito si usa per fare il pane o dolci, e durante il periodo di lockdown era il bene più consumato dagli italiani insieme alla farina. Pensate che era quasi impossibile trovarlo al supermercato. Durante la quarantena abbiamo passato molto tempo a casa a cucinare e se avessimo saputo prima che il bicarbonato era l’elemento perfetto per sostituire il lievito, sicuramente non facevamo lunghe file al market.

Il bicarbonato ha lo stesso utilizzo del lievito. Infatti renderà i vostri dolci morbidi e alti. Però si comporta in modo leggermente diverso. Il bicarbonato di sodio in sé non fa lievitare il cibo come fa invece il lievito, per far sì che accada serve un reagente che crei una soluzione acida.

Tramite questa reazione infatti si creeranno delle bolle di CO2 (anidride carbonica) che faranno crescere il vostro dolce o pane. Questo rimedio quindi potete usarlo quando magari state cucinando un piatto che presenta già un reagente acido. Nel caso contrario dovete crearlo voi. Ma non temete, non è troppo difficile. Infatti basta aggiungere al tuo impasto parti uguali di bicarbonato di sodio e succo di limone. Se non avete il limone potete usare un mix di latte e aceto, oppure qualsiasi altro liquido che crei una reazione acida. Quindi non vi resta che provare a cucinare con questo nuovo trucco. E vedere come vengono i vostri dolci o pane fai da te. Decidete poi se è meglio usare il bicarbonato di sodio oppure il lievito. Certo è che con il lievito uno si risparmia di fare il piccolo chimico in cucina, però potrebbe essere anche divertente.