Lo sapevamo che il bonus auto sarà prorogato di un anno? Ebbene, tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio c’è la proroga del bonus auto anche per l’anno 2021. È stato, dunque, stabilito il rifinanziamento delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli poco inquinanti, cosiddetti green. Il tutto è stato deciso attraverso un emendamento con cui il pacchetto di aiuti destinati all’automotive è stato finanziato con ulteriori con 420 milioni di euro.

Tale somma sarà destinata, appunto, ad incentivare l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi e le auto Euro 6 di ultima generazione. La manovra è avvenuta grazie alla Commissione Attività Produttive della Camera, in seno alla quale si è raggiunto l’accordo sull’ecobonus, in data 16 dicembre 2020. Senonché, detto accordo sarà tradotto in un emendamento alla legge di Bilancio 2021. A parte questa certezza, però, permangono, invece, i forse con riguardo alla proroga del Superbonus al 110%. Esso, infatti, sarà in scadenza il 31 dicembre 2021 e non si sa se verrà prorogato per il 2022. Ma soffermiamoci sull’ecobonus, fornendo notizie più dettagliate.

Ecobonus riconfermato attraverso la manovra di bilancio

Quindi, alla domanda: “lo sapevamo che il bonus auto sarà prorogato di un anno?”, potremo rispondere che forse ci faremo un pensierino a cambiare al vecchia auto. Quindi, come anticipato, l’accordo riguarda le auto elettriche, ibride e Euro 6, il cui acquisto viene rilanciato mediante la proroga degli incentivi offerti dallo Stato. In altri termini, la manovra di bilancio ha previsto il rifinanziamento dell’extra-bonus per gli acquisti di veicoli elettrici ed ibridi per tutto il 2021.

Ma non basta! Previsto anche un nuovo incentivo sull’acquisto di veicoli a motorizzazione termica tipo Euro 6, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità. Questa misura sarà valida, però, solo per il primo semestre 2021. In definitiva, con questi strumenti, quindi, si tenterà anche di risollevare il settore automobilistico che è stato uno dei più colpiti, per effetto della pandemia.

50 milioni stanziati anche per l’acquisto di veicoli commerciali

La manovra, inoltre, non ha lasciato fuori i veicoli commerciali per i quali sono stati stanziati 50 milioni di euro. Ne verrà agevolato l’acquisto, anche mediante rottamazione. Sicché, in conclusione, i fondi totali stanziati sono pari a: 250 milioni di euro per il termico, 120 milioni di euro per l’elettrico (che si sommano ai 370 già stanziati) e 50 milioni per il commerciale (di cui 10 milioni destinati all’elettrico).

