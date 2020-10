Quando pensiamo agli animali da guardia il primo a venirci in mente è il cane. Fido è, infatti, il nostro compagno per eccellenza. E ricade, quindi, su di lui il ruolo di protettore della nostra casa. Chi vive in campagna, però, conosce bene le grandi potenzialità delle oche. Lo sapete che per fare la guardia questi animali sono ancora migliori dei cani? Alcuni infatti le preferiscono ai nostri amici a quattro zampe. Scopriamo insieme perché.

Il valore delle oche come animali da guardia è conosciuto da millenni. Ricordate la storia delle oche del Campidoglio? Secondo le leggenda fu proprio il loro starnazzare ad avvertire la popolazione romana dell’attacco dei Galli, salvando così la città. Questi animali, infatti, sono conosciuti per la loro aggressività. Pensate che quando si avvicina un intruso le oche iniziano a starnazzare e perfino a soffiare.

Le razze più aggressive sono quelle di Tolosa e quelle cignoidi. Attenzione però! Non tutte le oche hanno questo comportamento. Sono, infatti, i maschi, che devono proteggere le femmine, ad andare in allarme in questo modo. Se volete, quindi, optare per le oche al posto dei cani, dovete avere un maschio e almeno qualche femmina.

Se siete in dubbio se prendere cani od oche per fare la guardia alla vostra casa, dovete però conoscere le differenze tra questi due animali. Le oche, infatti, sono molto aggressive e difficilmente si placano, come certi cani, con qualche coccola o del cibo. Esse, tuttavia, difficilmente attaccano gli intrusi. Niente beccate o “morsi” quindi.

Alcune razze di cani, invece, in presenza di malintenzionati, possono attaccarli e difendere la famiglia. Le oche, inoltre, devono essere libere per poter notare gli intrusi. Se i nostri cani, a volte, percepiscono l’arrivo di un estraneo anche da dentro casa, le oche chiuse in una stalla difficilmente ci avvertiranno. Le oche, infine, sono ovviamente adatte per la campagna. Non sono certo animali da tenere in casa come i nostri cani!