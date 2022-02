Lo sanno in pochi ma c’è un’impostazione nascosta nel nostro cellulare con cui possiamo fare selfie perfetti senza più sforzi 

Dal momento in cui è stata scoperta, la fotografia è uno degli hobby più diffusi. Inoltre è il modo più autentico che abbiamo di creare ricordi.

Per questo motivo con l’evolversi della tecnologia, negli anni si è evoluta anche la fotografia. Siamo passati dai rullini, alle macchinette digitali, le usa e getta, i cellulari.

Oggi come oggi quasi tutti hanno un telefono e ormai tutti i telefoni hanno una fotocamera.

Questo nuovo modo di fare foto, molto più economico ed istantaneo, ha surclassato le vecchie macchine fotografiche. Queste vengono ormai utilizzate solo dai veri amanti o dai professionisti.

L’avanguardia per le persone comuni è il telefono di ultima generazione con fotocamere che ci permettono di avere risultati eccellenti.

Lo sanno in pochi, ma c’è un’impostazione nascosta nel nostro cellulare che non conoscevamo e che cambierà per sempre il nostro modo di fare selfie.

Come nasce

Soprattutto da quando i social network hanno preso il sopravvento, c’è un nuovo modo per scattare i nostri istanti e mostrarli al mondo. Questo è il selfie.

La parola selfie sta per autoritratto, o meglio autoscatto, e per ottenerlo è necessario avere una fotocamera frontale.

Se volessimo essere pignoli, gli artisti di tutto il mondo della storia dell’arte moderna e contemporanea potrebbero essere i veri inventori del selfie.

Ma limitandoci a parlare di questo autoscatto così come lo conosciamo noi oggi, possiamo dire che nasce intorno alla prima decade degli anni 2000.

Sembrerebbe infatti che la vera diffusione del termine sia iniziata quando nel 2010 la Apple commercializzò il primo telefono con fotocamera anteriore.

Con l’avvento dell’Iphone 4 quindi possiamo dire che inizia quest’era di diffusione incontrollata di autoscatti, anche di gruppo.

Oggi possiamo constatare come questa sia la tecnica prediletta dagli internauti per mostrare ai propri seguaci la loro vita.

Lo sanno in pochi ma c’è un’impostazione nascosta nel nostro cellulare con cui possiamo fare selfie perfetti senza più sforzi

Solitamente può essere complicato scattare un selfie.

Soprattutto se si è in gruppo, è difficile trovare la giusta angolazione e posizione per scattare la fotografia.

Tendere le nostre braccia per far sì che lo scatto esca bene è una delle cose più difficili che abbiamo provato a fare? Nessun problema.

I nostri telefoni sono dotati di un’impostazione che ci permetterà di scattare i nostri selfie con una semplicità mai vista.

Possiamo infatti attivare l’opzione di riconoscimento del palmo della nostra mano per far partire il timer che porterà allo scatto.

Semplicemente mostrando il cinque allo schermo, il cellulare capirà le nostre intenzioni e scatterà da solo la foto, senza che ci sia bisogno di contorcersi.

È un metodo comodo, semplice e completamente gratuito di avere delle foto che siano più belle e naturali.