Lo sai che se d’estate fai la doccia fredda avrai più caldo? Molti durante l’estate soffrono il caldo. È assolutamente normale. Quindi si tende a sudare e la doccia diventa il nostro hobby preferito. Se ne fanno circa 3 o 4 al giorno. Il motivo ovviamente è il caldo soffocante delle giornate estive.

Quindi se non si è in possesso di una piscina dove fare il bagno e rinfrescarsi, non resta altro che farsi una bella doccia fredda, a volte anche ghiacciata, per levarci il caldo e il sudore addosso. Ma lo sai che se d’estate fai la doccia fredda avrai più caldo? Purtroppo è così, e non c’è nulla da fare perché è una reazione chimica che non si può fermare.

Nonostante i vari benefici del fare la doccia fredda, anche d’estate è sconsigliato farla. Quindi quando vi fate la doccia cercate sempre di farla tiepida. Né troppo calda né troppo fredda. Ma perché cosa succede al nostro corpo se faccio la doccia fredda d’estate? Momentaneamente in realtà nulla, anzi ti sentirai molto meglio e più fresco. Il problema arriva appena esci dalla doccia. Il freddo infatti provoca un’immediata vasocostrizione che verrà compensata da un aumento della frequenza cardiaca che poi, a doccia finita, si tradurrà in aumento della sudorazione ed aumentata percezione di calore.

Per avere un effetto benefico a livello circolatorio, l’ideale è alternare gettiti d’acqua calda a gettiti d’acqua fredda. Questo principio è chiamato della cosiddetta ginnastica vascolare. Ovviamente dovreste avere molto spazio per immergervi completamente, quindi potete iniziare con alcune parti del corpo. Come ad esempio i polsi in primis, per poi magari proseguire con i piedi.

Quindi mi raccomando se volete evitare di avere colpi di caldo improvviso e peggiorarli con la doccia, evitate la doccia fredda e bagnate i polsi facendo la ginnastica vascolare. Clicca qui se vuoi sapere quali sono gli errori più comuni che facciamo sotto la doccia.