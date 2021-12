La capasanta insieme all’ostrica è uno di quei molluschi che non manca mai in tavola in questo periodo. Spesso però le ostriche le mangiamo solo al ristorante e le capesante le acquistiamo già precotte. Questo perché ci sembra difficile indovinare la giusta cottura e non rovinarle.

In realtà per quanto riguarda le capesante il segreto sta soprattutto nel condimento. È questo che permette che rimangano morbide e non gommose all’interno. Ma lasciando quella croccantezza esterna che è davvero una goduria per le papille gustative. Oggi vedremo come stupire gli ospiti con una ricetta semplice ma che sembrerà preparata da uno chef.

Lo ordiniamo sempre al ristorante ma questo prelibato antipasto con le capesante è facile da preparare anche a casa

Abbiamo già svelato il metodo infallibile per pulire le capesante senza rovinarle e senza sporcare la cucina. Ora vediamo come preparare questo incredibile antipasto che sta già spopolando.

Ingredienti per 6 persone:

6 capesante;

180 gr di pistacchi;

50 ml di acqua;

60 gr di pangrattato o mollica di pane;

prezzemolo;

60 gr di burro;

sale q.b.

Procedimento:

Cominciamo preparando una crema al pistacchio che serviremo con la capasanta gratinata. Prendiamo 120 gr di pistacchi sgusciati e mettiamoli nel mixer. Aggiungiamo 50 ml di acqua e un pizzico di sale. Tritiamo finché il composto non sarà liscio e dalla consistenza cremosa.

Ora prepariamo il mix per la gratinatura tritando il resto dei pistacchi e uniamoli al pangrattato. Possiamo usare anche la mollica di pane o il panko, a nostro piacimento. Aggiungiamo un po’ di prezzemolo tritato, il burro a temperatura ambiente e aggiustiamo di sale.

Stendiamo questo composto sulla carta da forno aiutandoci con un cucchiaio e pressiamolo bene. Ricopriamo con un altro foglio di carta da forno e riponiamo in congelatore per una decina di minuti. Quando si sarà indurito ritagliamo tanti cerchi di circa 3 cm di diametro e rimettiamo in congelatore.

Inforniamo le capesante già lavate e pulite, ricoperte del mix di pistacchi e pangrattato. Cuociamo a 190° gradi per 9 minuti, gli ultimi due minuti con la funzione grill.

Serviamo la capasanta con un cucchiaino di crema al pistacchio e un cerchietto al pistacchio. Se avanzata spolveriamo con della granella di pistacchio.

Insomma, lo ordiniamo sempre al ristorante ma questo prelibato antipasto con le capesante è facile da preparare anche a casa. Stupiamo i nostri ospiti con questo scenografico antipasto buono da leccarsi i baffi. Cominceremo il pasto con gusto e raffinatezza, prima di continuare con cremose orecchiette alla vongole e cime di rapa.

