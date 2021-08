La fine di agosto sta arrivando e così arriva anche il momento di tornare al lavoro. I più fortunati si sono potuti godere le ferie per bene, magari al sole e in spiaggia e al mare. Altri saranno rimasti in città, ma comunque avranno potuto rilassarsi con passeggiate nei parchi o gite della domenica. Anche per i più piccoli la fine di agosto segna un importante passaggio. Parliamo del ritorno a scuola, che non sempre è facilissimo.

Sia i grandi che i più piccoli possono stressarsi. Possono agitarsi, andare in ansia. Nei casi più gravi ricordiamo che dobbiamo consultare uno specialista. Ad ogni modo, dobbiamo sempre cercare di stare vicino alle persone che soffrono e che non stanno bene. Inoltre, anche l’alimentazione gioca un ruolo importante in questo frangente. Infatti, lo facciamo tutti ma se siamo stressati non dovremmo mai mangiare questi alimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’origine fisica del disturbo

Un recente studio ha reso pubbliche alcune importanti informazioni. Quando parliamo di magone, infatti, parliamo di una sensazione che sembra proprio aver un’origine psico-somatica. La parte del corpo che ne è maggiormente affetta la conosciamo con il nome di plesso solare.

Normalmente, diciamo sempre che “qualcosa ci è rimasto sullo stomaco”, ma in realtà indichiamo una parte del corpo che va dallo sterno allo stomaco. In particolare, proprio in quella zona si manifestano delle tensioni. Noi le percepiamo come veri e propri fastidi, a volte anche dolori. Parliamo proprio del segnale numero uno dello stress. A volte basta anche una semplice preoccupazione per mettere in moto questo meccanismo.

Lo facciamo tutti ma se siamo stressati non dovremmo mai mangiare questi alimenti

Gli esperti non hanno dubbi. Possiamo cercare di alleviare la tensione cercando di massaggiare questa parte del corpo. Anche quando siamo ancora coricati, pochi minuti dopo aver sentito la sveglia del mattino. In aggiunta, possiamo anche prepararci una bevanda rilassante a base di limone e acqua riscaldata. Infatti, in questo modo le pareti dell’intestino potranno rilassarsi e noi avere una colazione più gradevole.

Alcuni alimenti da evitare

Inoltre, ci sono alcuni alimenti che andrebbero diminuiti o, meglio ancora, evitati. Specialmente nei momenti di maggiore stress, cerchiamo di non mangiare le fibre crude. In parole povere, dovremmo evitare di mangiare l’insalata. Infatti, questi alimenti sono molto più difficili da digerire rispetto a tanti altri. Una buona alternativa sembra proprio la pasta. Ultima raccomandazione: mangiare lentamente ed evitare distrazioni durante il pranzo o la cena.

Approfondimento

L’alimento che non può mancare nella dieta di chi è stressato o soffre di ansia.