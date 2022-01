Non manca mai sulle tavole di noi italiani e qualsiasi cosa decidiamo di mangiare, eccolo là, morbido e fragrante in attesa di essere azzannato. Per non parlare poi di quando lo acquistiamo appena sfornato, caldo e fumante. Di cosa parliamo? Del pane ovviamente, dalle forme e dai gusti più vari.

Con o senza semi, bianco o integrale, di segale o multi cereali, possiamo provarne di mille tipi senza che ci stanchi mai.

Non solo come accompagnamento, il pane funge da Re della cucina per piatti di ogni genere e per sandwich dell’ultimo minuto.

Un pranzo veloce o una cena elaborata, in qualunque caso non potrà certamente mancare. E se volessimo farlo in casa, come potremmo averlo morbidissimo e fragrante proprio come al panificio?

Noi della Redazione abbiamo fatto una scoperta geniale ed eccola qui.

Lo dicevano le nonne che rende il pane soffice e morbidissimo questo ingrediente segreto che abbiamo già in cucina

Ascoltando le storie delle nostre nonne, abbiamo imparato una tecnica segreta che viene direttamente dai cugini francesi.

Chi è stato in Francia, sa bene che una delle prelibatezze da assaggiare è proprio lei, la mitica e intramontabile baguette.

La leggenda narra che il segreto della sua bontà stia nel burro, ma i nostri avi sostengono che l’ingrediente nascosto sia un altro: il miele.

In un precedente articolo avevamo già parlato del nettare degli dei come strategia per ottenere del pane incredibilmente soffice. In quel caso, però, ci riferivamo ai panini dolci, quelli buoni da mangiare a colazione o a merenda, ripieni di marmellata o cioccolato. Stavolta, il riferimento non è al pane dolce, ma a quello che mettiamo ogni giorno in tavola.

Nell’impasto dolce e salato

Lo dicevano le nonne che rende il pane soffice e morbidissimo questo ingrediente segreto che abbiamo già in cucina e che non ci saremmo aspettati. Normalmente, quando sentiamo parlare di miele, pensiamo subito ad un manicaretto zuccherato e non di certo salato. Tuttavia, questo trucchetto smentisce e forse stravolge alcune regole della cucina che riteniamo assolute e non modificabili.

Basta aggiungerne due cucchiaini all’impasto, preferibilmente liquido perché si amalgama bene con il resto degli ingredienti.

Esistono altri prodotti da poter aggiungere per ammorbidire il pane, ma il miele è uno dei più comuni nelle cucine di ogni casa. Beh, perché non provare questo trucchetto e dedicarci ai fornelli in questi ultimi giorni di festa prima di tornare al lavoro?

Approfondimento

