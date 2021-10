Tutti i giorni ci ritroviamo a fare le faccende domestiche e queste ci portano via moltissimo tempo. Per questo motivo, spesso cerchiamo delle soluzioni per risolverle nel modo più veloce possibile.

Tra i nemici numero 1 della casa c’è senz’altro il calcare. Probabilmente abbiamo già notato degli aloni sui bicchieri che usiamo ogni giorno. Sia se li laviamo a mano o con la lavastoviglie, il calcare si deposita sui bicchieri, formando degli antiestetici aloni.

Forse non tutti lo sanno, ma lo dicevano le nonne che per togliere velocemente gli aloni dai bicchieri bastano 2 soli insospettabili trucchetti. Vediamo come fare.

I depositi di calcare si formano con il passaggio dell’acqua. Questi possono rovinare non solo le nostre stoviglie, ma anche gli elettrodomestici. Per questo motivo abbiamo spiegato che non avremo mai più calcare e cattivi odori nella lavatrice con questo insospettabile trucchetto della nonna.

Oggi vogliamo dare delle soluzioni a costo zero e completamente naturali per rimuovere il calcare. Le nostre nonne ci hanno tramandato i loro segreti che spesso si rivelano molto efficaci. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Il primo trucchetto consiste nell’utilizzo di 3 prodotti naturali. Per iniziare, riempiamo il lavello o una bacinella con dell’acqua calda, ma non bollente. A questa, aggiungiamo 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido.

Dopodiché, uniamo anche un pezzetto di sapone giallo potassico. Molti di noi lo usano per le piante, ma questo prodotto poco conosciuto è anche utile contro il calcare. Facciamolo sciogliere nell’acqua calda e immergiamo i bicchieri. Dopo un paio di minuti laviamoli con una spugna.

Intanto, in un’altra bacinella versiamo dell’acqua tiepida e 2 bicchieri di aceto bianco. Trasferiamo i bicchieri in questa soluzione e lasciamoli in ammollo per una decina di minuti.

Come molti di noi già sanno, l’aceto è un potente anticalcare naturale. Questo prodotto ci permette di rimuovere il calcare in modo veloce, economico ed ecologico.

A questo punto, risciacquiamo i bicchieri con l’acqua corrente e vedremo che gli aloni saranno spariti. Questi ingredienti naturali agiscono insieme per rimuovere in modo veloce ogni traccia di calcare.

Il metodo del pomodoro

Il pomodoro è un ortaggio dalle mille virtù. Non tutti sanno che questo è anche un ottimo anticalcare naturale. Infatti, possiamo usarlo per rimuovere gli aloni dai bicchieri.

Dopo aver lavato i bicchieri, ricaviamo il succo di un pomodoro. Usiamolo per risciacquare i nostri bicchieri e asciughiamoli con un foglio di carta assorbente.

Vedremo come i bicchieri non avranno più quella fastidiosa patina opaca causata dal calcare.