Le faccende domestiche ci portano via ogni giorno moltissimo tempo. Pulire i pavimenti, fare il bucato, spolverare e molto altro sono lavori che dobbiamo fare ogni giorno.

I mille impegni quotidiani ci lasciano pochissimo tempo da dedicare alla pulizia di alcuni parti della casa che, però, non possiamo trascurare.

Tra questi c’è senz’altro la pattumiera. Quella che teniamo generalmente sotto il lavello, ospita tutti gli scarti di cibo deperibile. Se ne trascuriamo la pulizia rischiamo che i cattivi odori invadano la casa.

Forse non tutti lo sanno ma lo dicevano le nonne che per pulire la pattumiera ed eliminare velocemente i cattivi odori bastano 5 insospettabili trucchetti. Oggi vogliamo spiegare come risolvere questo problema in modo semplice e veloce.

Mettendo in pratica questi pratici consigli riusciremo a pulire la pattumiera in modo veloce e a profumarla, rimuovendo ogni cattivo odore. Per farlo, utilizzeremo soltanto rimedi naturali che ci faranno risparmiare moltissimi soldi.

Inoltre, se vogliamo risparmiare tempo, ecco come avere la casa profumata per tutto l’inverno con 1 solo semplice ed economico trucchetto che sta spopolando ovunque.

Se vogliamo saperne di più e scoprire come pulire la pattumiera in modo efficace e naturale, continuiamo a leggere questo articolo.

Per pulire la pattumiera in modo rapido e semplice possiamo usare diversi rimedi. Il primo prevede l’utilizzo di tea tree oil, bicarbonato e aceto bianco.

Come abbiamo già detto, la spazzatura ospita scarti di cibo che con il tempo possono marcire. Per questo motivo è importante creare un prodotto che permetta di igienizzare in modo efficace la pattumiera.

Pertanto, aggiungiamo ad un bicchiere di acqua tiepida 60 millilitri di aceto bianco, 2 cucchiai di bicarbonato e 6 gocce di tea tree oil. Trasferiamo il prodotto in una bottiglia munita di spruzzino per pulire e sgrassare la nostra pattumiera.

Sapone di Marsiglia e olio di tea tree

Il sapone di Marsiglia è un prodotto estremamente versatile perché efficace contro lo sporco ma al tempo stesso molto delicato. A questo proposito, sveliamo i 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza.

Anche in questo caso, creiamo un prodotto pulente perfetto contro lo sporco che può accumularsi nella pattumiera. Uniamo in mezzo litro d’acqua 2 cucchiai di sapone di Marsiglia e 10 gocce di olio di tea tree. Quest’olio è un efficace antibatterico e, insieme al sapone di Marsiglia, renderà la nostra pattumiera di nuovo pulita senza fatica.

Come mantenere profumata la pattumiera

Una volta pulita, dobbiamo cercare di tenere più lontano possibile i cattivi odori. Ci sono 3 metodi molto utili che possiamo utilizzare per questo obiettivo.

Il primo prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Possiamo cospargere un po’ di bicarbonato sul fondo della pattumiera per assorbire gli odori fastidiosi.

Un’alternativa al bicarbonato sono le scorze di limone. Metterne un paio sul fondo della pattumiera aiuta a mantenere più a lungo un piacevole profumo di pulito.

Infine, possiamo ricorrere ai fondi di caffè. Dopo aver fatto asciugare i fondi di caffè in forno per circa 30 minuti a 60 gradi, mettiamoli nella pattumiera. Esattamente come il bicarbonato, questi saranno capaci di assorbire i cattivi odori.